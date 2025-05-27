Başkan Büyükkılıç\'tan sanayinin merkezi Kayseri\'nin başarısına tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' listesinde 13 Kayseri firmasının yer almasını onurla karşıladı. Başkan Büyükkılıç, ticaretin ve sanayinin merkezi olan Kayseri'nin üretim ve istihdamdaki gücünü vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırma sonuçları açıklandı. Kayseri, bu yılki sıralamada büyük bir başarıya imza atarak, 13 firmasıyla listede yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi ve ticaret alanındaki gücünü vurgulayarak, bu başarıları kutladı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'miz, her geçen gün sanayi ve ticaret alanındaki potansiyelini artırıyor. 13 firmamızın bu prestijli listede yer alması, şehrimizin üretim kapasitesini ve küresel ekonomiye katkı sağlama gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Kayseri'nin sanayicileri, ülkemiz için büyük bir değer taşımaktadır" dedi.

Kayseri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, Türkiye'nin üreten eli ve düşünen beyni olma yolunda hızla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Kayseri, tarihi geçmişiyle ticaretin ve sanayinin merkezi olmaya devam ediyor. Bu başarı, şehrimizin güçlü sanayi altyapısının bir göstergesidir. Üretim ve istihdamdaki katkıları nedeniyle Kayseri firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, şehrin sanayicilerinin gösterdiği üstün performansın, Kayseri ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunduğunu kaydederek, " Kayseri'nin sanayi, ticaret ve üretim yolundaki bu başarısı, Türkiye Yüzyılı'nda şehrimizin rolünü daha da pekiştirecek" diye konuştu. - KAYSERİ