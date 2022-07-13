Başkan Çapkın, "Fındığın fiyatı en az 53 TL olmalı" - Son Dakika
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Başkan Çapkın, "Fındığın fiyatı en az 53 TL olmalı"

13.07.2022 19:07
Başkan Çapkın, "Fındığın fiyatı en az 53 TL olmalı"

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ziraat Odası 2022 yılı fındık fiyatları belirlenirken dikkat edilmesi gerektiğini ve en az 53 TL olmasına dikkat çekti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ziraat Odası 2022 yılı fındık fiyatları belirlenirken dikkat edilmesi gerektiğini ve en az 53 TL olmasına dikkat çekti.

Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, artan maliyetler nedeni ile bu yıl fındığın kilogram fiyatının en az 53 lira olması gerektiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu;

"2022 yılında fındıkta kullanılan gübrelerin geçen yıla göre fiyatlar dört kat arttı. 2014 yılından bu yana fındığa verilen alan bazlı gelir desteği 170 bin TL olarak Çiftçilerimize verildi ve bu fiyat 2021 yılına kadar arttırılmadı. 2021 yılında 75 kilo Kalsiyum Amonyum Nitrat Gübresi alınabilirken maalesef 2022 yılında ise 23 kilo alınabildi. Bundan dolayı üreticinin beklediği bu seneki alan bazlı gelir desteği 400 bin TL olmalıdır. Fındıkta kullanılan Zirai Tarım ilaçları en az 4 kat artmıştır. Fındık toplama işçiliği bu yıl en az günlük 300 TL'dir. Fındık dip temizliği ot biçme motorlu tırpan işçiliği günlük 1.000 TL'dir. Bu sebeplerden dolayı Fındık alım fiyatları açıklanırken dikkate alınması gereken unsurlar ve ekonomik durum göz önüne alındığında Fındık alım fiyatlarının kilosu 53 TL ve üzerinde olmasını beklemekteyiz." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Çapkın, 'Fındığın fiyatı en az 53 TL olmalı' - Son Dakika

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