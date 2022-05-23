Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor - Son Dakika
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Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor

23.05.2022 13:40
Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Akçaköy Düğün ve Çok Amaçlı Salonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Akçaköy Düğün ve Çok Amaçlı Salonu için çalışmalarını sürdürüyor. İki katlı inşa edilen projenin kaba inşaatı tamamlandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin, "Yüzüncü Yıla Yüz Proje" vaatleri arasında yer alan Akçaköy Düğün ve Çok Amaçlı Salonu projesi tamamlanıyor. 502 metrekareden, iki katlı olan projenin hızla devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, önceliklerinin yerinde kalkınma olduğunu söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akçaköy Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların talep ettiği düğün ve birçok organizasyonlarını yapabilecekleri çok amaçlı salon projemizde sona yaklaşıyoruz. İki katlı olarak hayata geçirdiğimiz projede 312 metrekareden oluşan düğün salonu ve 190 metrekareden oluşan muhtarlık ofisi, genç odası ve kahvehane bulunuyor. Ayrıca bölgede yaşayan üreticimizin ürettiği Antep fıstıklarını kavlayabileceği 60 metrekarelik bir alan da inşa ediyoruz. Projemiz bittiğinde bölgedeki Antep fıstığı üretimine katkı sağlamış olacağız" dedi. - MANİSA

Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor
Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor
Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor

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Kaynak: İHA

Mehmet Çerçi, Gaziantep, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor - Son Dakika


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