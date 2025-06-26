Başkan Çetin Akın Turgutlu'da Saha İncelemeleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Çetin Akın Turgutlu'da Saha İncelemeleri Gerçekleştirdi

Başkan Çetin Akın Turgutlu\'da Saha İncelemeleri Gerçekleştirdi
26.06.2025 14:12  Güncelleme: 14:14
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çeşitli projeler ve hizmetler hakkında saha incelemeleri yaptı. Yedi Eylül Stadyumu, belediye pasajı ve Geçici Hayvan Bakım Evi'nde incelemelerde bulunan Başkan Akın, kaynakların yerinde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kentin farklı noktalarında incelemelerini gerçekleştirerek yeni proje, çalışma ve hizmetlere dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muz için çalışmaya, hemşehrilerimizin konforu için projeler üretmeye, sesini çıkaramayan dostlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Saha incelemelerine ilk olarak Yedi Eylül Stadyumu'nda başlayan Başkan Çetin Akın, kaynakların yerinde ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla saha içerisindeki malzemelerin diğer proje ve hizmetlerde yeniden kullanılması için istişarelerde bulundu. Başkan Çetin Akın sonrasında ise Turgutlu Belediyesine ait pasajda ve belediyenin kiracısı olduğu vakıf binasında incelemeler yaparak farklı alanlarda hayata geçirilebilecek çalışmalar hakkında görüşmelerini gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın'ın son durağı ise Turgutlu Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakım Evi oldu. Yenileme ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanarak standartlara uygun hale getirilen merkezde sona eren çalışmalar incelendi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ve teknik ekip Başkan Çetin Akın'a saha incelemelerine eşlik etti.

Gün boyu devam eden saha incelemeleri hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muzun iş ve kültürel hayatına katkı sunacak projeler üretmek, bunları yaparken de kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanmak adına farklı noktalarda incelemelerimizi ve görüşmelerimizi yaptık. Bununla birlikte yaşamı paylaştığımız can dostlarımızı misafir ettiğimiz bakım merkezimizde tamamladığımız yenileme çalışmalarını yerinde gördük. Turgutlu'muz için çalışmaya, hemşehrilerimizin konforu için projeler üretmeye, sesini çıkaramayan dostlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Çetin Akın Turgutlu'da Saha İncelemeleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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