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STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika

STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı

03.11.2021 11:15
STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında, iki ülke arasında ihracatı arttırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında, iki ülke arasında ihracatı arttırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen imza törenine, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, STSO Başkanı Mustafa Eken ve Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kalid Aljabrain'in yanı sıra diğer ilgililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eken, yeni ihracat pazarları oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Eken, "Bu protokol ile iki ülke, odamız ve Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası üyelerinin ticari potansiyellerine ciddi katkılar sunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın son dönemlerde sanayi, tarım ve turizm alanında ciddi atak yapmış bir kent olduğunu vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Sivas'ta, Türkiye'de örnek olacak nitelikte yapılan içerisinden demiryolu hattı geçen, yanı başında lojistik köyü bulunan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Kazakistan Almatı'da bir ofis açarak 30 milyon dolar ihracat hedefi koyduk. Sivaslı sanayicilerimize yol göstermek, desteklemek için çalışmalarımız devam edecek. Filistin'e, ülkemize ve Sivas iş dünyamıza hayırlı olsun."

Aljabrain ise onur verici bir gün yaşadıklarını aktardı.

Filistin Ticaret Sanayi ve Tarım Odaları Federasyon Başkanı Omar Hashim da protokolün önemine dikkati çekerek, "Bu işbirliği anlaşmasının imzalama töreninde bulunmaktan mutluluk ve onur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı
STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı
STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı
STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı
STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı
STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı
STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı
STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı

İhracat, Türkiye, dolar, Sivas, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: STSO ile Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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