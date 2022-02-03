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Başkan Eken; "Talebimiz 1.OSB'nin de teşvik kapsamı içine alınmasıdır" - Son Dakika

Başkan Eken; "Talebimiz 1.OSB'nin de teşvik kapsamı içine alınmasıdır"

03.02.2022 14:48
Başkan Eken; "Talebimiz 1.OSB'nin de teşvik kapsamı içine alınmasıdır"

STSO Başkanı Mustafa Eken, Cazibe Merkezi Avantajları Bilgilendirme Toplantısında yaptığı açıklamada 1. OSB'nin de teşvik kapsamına alınmasını talep ettiklerini söyledi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, Cazibe Merkezi Avantajları Bilgilendirme Toplantısında yaptığı açıklamada 1. OSB'nin de teşvik kapsamına alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda(STSO) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin'in katılımıyla Cazibe Merkezi Avantajları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, il protokolü, sanayiciler ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri katıldı.

"Sivas'ta çok şeyin değiştiğini hep beraber göreceğiz"

Toplantıda konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, "Cazibe merkezi, 6. Bölge teşvikleri ve üyelerimizin bunlardan nasıl faydalanacağına dair önemli bir program düzenledik. Birinci OSB'nin de Cazibe Merkezine alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas'ın Cazibe merkezi kapsamına alınması için Kararnameyi imzalamıştı. Bu Sivas adına çok büyük bir şans ve emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu teşvik ile birlikte Sivas'ta çok şeyin değiştiğini hep beraber göreceğiz" dedi.

"Birinci OSB'de en kısa sürede teşvik kapsamına alınacak"

Başkan Eken, birinci OSB'nin de en kısa zamanda teşvik kapsamına alınacağına inandığını belirterek, "Cazibe merkezleri kapsamında 25 tane ilin tamamında OSB ayrımı yok. Sadece Sivas'a özel bir şey çıkmış oldu. Biz bununla ilgili 6 gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Kendisine hem teşekkür ettik hem de 1. OSB'nin de alınmasını talep ettik. Sivas'ta gerçekten çok güzel bir birlik ve beraberlik var, bu nedenle her şeyde başarı sağlıyoruz. Ben inanıyorum ki 1. OSB'de mücadelemizi sürdürdüğümüz müddetçe ki sürdüreceğiz. Ben inanıyorum ki birinci OSB'de en kısa sürede teşvik kapsamına alınacaktır. Buna olan inancımız tamdır. 25 tane ilin hiçbirinde OSB ayrımı yokken Sivas'ta olmasını anlamış değiliz. 2 bölge birbiri ile rakip konumuna düşecek. Bu da bizim sanayicilerimizi, yatırımcılarımızı ciddi anlamda etkileyecek. Talebimiz 1.OSB'nin de içine alınmasıdır. Genel müdürümüze programımıza sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Başkan Eken; Talebimiz 1.OSB'nin de teşvik kapsamı içine alınmasıdır

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Cazibe Merkezi, Ticaret, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Eken; 'Talebimiz 1.OSB'nin de teşvik kapsamı içine alınmasıdır' - Son Dakika Ekonomi


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