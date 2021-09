Başkan Ertaş: "Çiftçi borçları ertelenmeli"

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, çiftçi borçlarının ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Ertaş, çiftçilerin kuraklıktan doğan zararlarının yanında, bir de krediler ertelenmezse hayvancılık sektörünün Kars'ta yüzde 50, yüzde 60 oranında bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, "2021 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerimize bir müjde verdi. 'Çiftçi borçları Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçları ertelenecek." Diye Tarım Bakanlığın hazırlamış olduğu, göndermiş olduğu borç ertelemesi sadece bitkisel üretimi kapsamaktadır. Bitkisel üretim de bölgemizde mevcut değil, hatta Türkiye genelinde yüzde 1, yüzde 2 oranında bir bitkisel üretim kredisi var. Kullandırılan Ziraat Bankalarındaki kredileri ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kullandırılan kredilerin yüzde 99'u hayvancılık üzerine, makine, ekipman üzerine olan krediler birkaç tane var traktör alımları, bunlar erteleniyor. Hayvancılıkla alakalı kullandırılmış olan işletme ve yatırımcılık kredilerinin hiç birisi ertelemeye alınmadı" dedi.

Kredilerin ertelenmesiyle ilgili yapmış oldukları girişimlerin şuana kadar sonuç vermediğine dikkat çeken Ertaş, "Bunlarla ilgili bizlerin yapmış olduğu girişimler Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin girişimi ile Tarım bakanımızın bu işle alakalı çalışmalar sonucunda Maliye Bakanlığı'nda bu işle alakalı bir girişim sonuç vermedi. Bizlerin de buradan talebimiz Cumhurbaşkanına, Tarım ve Orman Bakanına ve Maliye Bakanına talebimiz kredi borlarımız biran evvel ertelenmeli, yoksa bu yıl çiftçilerimiz çok sıkıntılı bir geçirecek. Hem kulaklıktan doğan zararlarının yanında bir de krediler ertelenmezse hayvancılık sektörü ilimizde yüzde 50, yüzde 60 oranında bir düşüş yaşayacak. İnsanlar hayvanlarını kesime verecek. Arazileri icralık olacak, evleri icralık olacak, araçları icralık olacak. Buradan uyarıda bulunuyoruz. Kredi borçlarımızı ertelemeleri gerekir. Yoksa çiftçilerimizin hepsi icralık olacak. Ellerindeki mal varlıkları gidecek. Allah göstermesin böyle bir durumda Türkiye hayvancılığı çok büyük bir sekteye uğrayacak. Türkiye genelinde hayvancılıkta yüzde 50'li bir kayıp yaşanacak" diye konuştu.

Hayvancılık sektöründe kayıp yaşanması durumda ithal ete mecbur kalınacağının altını çizen Başkan Adem Ertaş, "İthal ete mecbur kalacağız. Euro, Dolar kuru tavan yapmış durumda bugün dışarıdan et ithal etmeye katlığınız zaman ithal et 5 Euro'dan aşağı değil. Şuanda biz 50 liraya et yiyorsak, kasaba 5 Euro'ya gelse, bunun vergisi sıfır olsa bile kasaba geldiğinde 100 liranın altına düşmeyecek. Arada tüccarın karı olacak. Arada kasabın karı olacak. Tüketiciye 100 liranın altında et verilmeyecek. Kesinlikle biran evvel krediler ertelenmeli, çiftçilere hatta bu krediler yapılanma şeklinde 5 yıl, borçaları faizsiz olarak ertelenmezse bütün çiftçilerimiz batacak. Buradan bakanlıklara uyarıda bulunuyoruz, gerekli yardım ve desteği bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KARS