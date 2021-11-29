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Başkan Gülsoy: "Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık" - Son Dakika

Başkan Gülsoy: "Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık"

29.11.2021 12:31
Başkan Gülsoy: "Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'de Ekim ayında gerçekleştirilen 327 milyon 79 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30,6 arttığını belirten Başkan Gülsoy, "İlk 10 ayda ihracatımız yüzde 42,2 artmıştır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Gülsoy, "TÜİK verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Ekim Ayı 250 milyon 521 bin dolar iken 2021 yılı Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 30,56'dır. İhracatımız 2021 Eylül ayına kıyasla yüzde 4 oranında azalış göstermiştir. Kayseri İthalatımız ise Ekim ayında 141 milyon 511 bin dolar olmuştur. 2021 yılı Ekim döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail ve Birleşik Krallık'tır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, elektrik elektronik, hazır giyim ve Konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çelik, tekstil ve hammaddeleri, makine aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektöründe artış yaşanırken halı, yaş sebze ve meyve, sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir" dedi. Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2021 yılı hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 10 aylık süreçte önemli bir seviyeye geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dünyada yaşanan bütün zorluklara rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Sanayinin çarkları dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız zorluklara rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Ekim Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artışla 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sayede Ocak-Ekim döneminde ülke olarak ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolara çıkmıştır. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5'e yükseldi. İhracatçılarımız zaferden zafere koşmaktadır. İhracatımızdaki olumlu gidişat, bize geleceğimize dair umut ve güç vermektedir. Kayseri'de yılın ilk 10 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 42,2 oranında artmıştır. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri'de ilk 10 ayda 2 milyar 915 milyon 305 bin dolar ihracata ulaştık. İlk 10 ayda 2020 yılı ihracatımız olan 2 milyar 625 milyon 611 bin doları geride bıraktık. Kayseri olarak ihracat rakamlarımız ülke genelindeki artış oranlarına kıyasla da üst seviyelerdedir. Her ay artan ihracat rakamlarımızla birlikte koyduğumuz hedef olan 3.5 milyar dolara ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Başkan Gülsoy: Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık

Kayseri, İhracat, dolar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gülsoy: 'Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Gülsoy: "Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık" - Son Dakika
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