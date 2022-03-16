Başkan Işık: "Kütahya çinisi dijital platformda da yer alacak" - Son Dakika
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Başkan Işık: "Kütahya çinisi dijital platformda da yer alacak"

16.03.2022 09:41
Başkan Işık: "Kütahya çinisi dijital platformda da yer alacak"

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya çinisinin dijital platformda yer almasını sağlayacak proje ile ilgili kamuoyuna bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya çinisinin dijital platformda yer almasını sağlayacak proje ile ilgili kamuoyuna bilgiler verdi.

Işık, Avrupa Birliği tarafından 3,9 milyon Avro hibe bedel ile desteklenen 'Kütahya'da Dijitalleşme ve Ekosistemin Geliştirilmesi' projesini anlattı.

Proje ile birlikte geleneksel Kütahya çinisinin sanayileşmesinin sağlanacağını ifade eden Başkan Işık, "Bu projenin esası, Kütahya'da bu güne kadar çini alanında geliştirilmiş desenlerin dijital ortamda toplanması ve bundan sonra gelen taleplerin çini tasarım merkezinde üretime dönüştürüleceği bir merkez olacak. Üretilen ürünler ise bir kooperatif aracılığıyla pazarlanmasını ön gördüğümüz bir proje. Çininin geleneksel motiflerinin üretilmesini sağlayıp, bu geleneksel el sanatlarının sanayileşme imkanını sunacak bir proje. Projemizi, Kütahya gibi bir çini şehrine çığır açacak bir proje olarak görüyoruz. Çünkü 5-6 bin ailemiz geçimini bu sektörden sağlıyor. Yılların bir birikimi var. Geleceğe taşımak içinde mutlaka endüstrileşmesi gerekiyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Avrupa Birliği, Alim Işık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Işık: 'Kütahya çinisi dijital platformda da yer alacak' - Son Dakika


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