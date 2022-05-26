Başkan Kandaşoğlu: "Van'a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Kandaşoğlu: "Van'a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz"

26.05.2022 15:45
Başkan Kandaşoğlu: "Van'a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, girişimci kadın sayısının artması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "VATSO olarak Van'ımıza ne gibi değer katabiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, girişimci kadın sayısının artması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "VATSO olarak Van'ımıza ne gibi değer katabiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Silk and Cashmere markasının kurucu su Ayşen Zamanpur, VATSO'nun davetiyle Van'a gelerek 'Nasıl Marka Olunur, Marka Nasıl Kalınır' konferansında öğrencilere deneyimlerini aktardı. Konferansın açılış konuşmasını yapan VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, girişimci kadın sayısının artması için çaba sarf ettiklerine dikkat çekti. VATSO olarak kent için çalıştıklarını belirten Kandaşoğlu, "Biz VATSO olarak 7 bin yıllık tarihi olan Van'ımızı çok seviyoruz. Van'ımıza ne gibi değer katabiliriz diye gece gündüz ciddi şekilde çalışıyoruz. Van bizim için her şeyden çok önemli ve kıymetlidir. Olmasa olmazımızdır. Bölgenin cazibe merkezi olan Van'ımız ne yazık ki hak ettiği yerde değildir. Ülkemizin en fazla genç nüfusuna sahip bir ilin gençlerini burada tutacak hiçbir marka ve tesisin olmaması bizleri çok üzmektedir. Onun için bugün bu salonda marka ve kaliteyi konuşacağız" dedi.

"İşletmelere kadın eli değdirmek için çalışıyoruz"

Bu tür programları sık sık yapacaklarını dile getiren Kandaşoğlu, "Bir dünya markasının kurucusu olan Ayşen Zamanpur'u dinlemenin mutluluğunu yaşayacağız. Davetimizi kabul edip Van'a gelen Ayşen Zamanpur'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bizler VATSO olarak öncelikle bu bölgede kadın girişimci sayısını çoğaltmak, her sektörde kadın girişimci oluşturmak, üretime ve tüm işletmelere kadın elini değdirmek için çalışıyoruz ve çalışacağız. 2004'te tüm Doğu ve Güneydoğu'da ticaret ve sanayi odasına ilk kadın meclis üyelerini seçmek bizlere nasip olmuştur. Bizler vizyona çok önem veren bir ekibiz. Bu konferanslar ve programlar devam edecek. Van'a en az 2 ayda bir alanında başarılı olmuş, yurtiçi ve yurtdışından ünlü iş insanlarını getireceğiz. Birçok isimle konuştuk ve söz aldık" şeklinde konuştu.

"Van beni çok etkiledi"

VATSO'nun davetiyle Van'a gelerek üniversiteli öğrenciler, akademisyenler ve iş insanlarıyla bir araya gelen Silk and Cashmere markasının kurucusu Ayşen Zamanpur; markasını nasıl kurduğunu, iş hayatında yaşadığı başarıları ve başarısızlıkları paylaştı. Van'ın kendisini çok etkilediğini vurgulayan Zamanpur, sözlerine Yaşar Kemal'in Van Gölü için kullandığı 'Dünyada hiçbir göl, hiçbir deniz, hiçbir su Van Gölü'nün maviliğinde olamaz. Masmavi… Deli eden bir mavilik. Ne gökyüzünde vardır öyle bir mavi, ne de başka bir yerde. Bir tek mavi uyar bu maviye: Diyarbakır ovasındaki çiçeklerin mavisi gibi. Bir de camı kırıp kesitine bakın, işte o mavi. Öyle bir mavi ki bir tek mavi uyar bu maviye' cümleleriyle başladı. Zamanpur, "Ben bunu yazarın heyecanı olduğunu düşünmüştüm ama Van Gölü'nü görünce öyle olmadığını gördüm" dedi.

"Hayatım direnmekle geçti"

Deneyimlerini konferansa katılanlarla paylaşan Zamanpur, "Hatalar, yanlışlar, başarısızlıklar oluyor ama sonra tutkuyla heyecanla bir ekiple iş yaptığınızda ortaya çıkan şey güzel bir şey oluyor. Her şey güzel bir fikir. Önce güzel bir düş sonra o düşü güzel bir fikre dönüştürmek, projelendirmek ve o projenizi gerçekleştirmek için çaba göstermeye bağlı. Hayatım direnmekle geçti. Hayatta en çok ne yaptınız deseniz direndim derim. Sürekli direndim, ayakta kalma savaşı verdim. Başımıza gelmeyen herhangi bir şey kalmadı iş dünyasında ama ben bu markaya hep inandım. Sorunların moralimizi bozmasına izin vermedik. Fikir çok önemli. Her şeyin özü fikir. Doğru bir fikir bulmanın yolu da, yüzlerce saçma fikir bulmak. Devamlı fikir üreten bir beyin sonradan alışıyor. Her şeyi bir olanak, fırsat olarak görüyorsunuz" diye konuştu.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından son buldu. - VAN

Başkan Kandaşoğlu: Van'a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van'a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van'a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van'a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz

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Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniye Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Zahir Kandaşoğlu, İş Dünyası, Ticaret, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Kandaşoğlu: 'Van'a değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz' - Son Dakika


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