Başkan Kandaşoğlu: "Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz" - Son Dakika
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Başkan Kandaşoğlu: "Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz"

21.05.2022 10:54
Başkan Kandaşoğlu: "Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz"

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı ve aynı zamanda Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı'nı ziyaret etti.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı ve aynı zamanda Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı'nı ziyaret etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) için adaylığını da açıklayan Başkan Zahir Kandaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, fuarda stant açan firmaları bir bir ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İnşaat sektöründe önemli firma bayiliklerinin Van'da olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu söyleyen Kandaşoğlu, firma sahiplerine kentte yaptığı hizmet ve istihdam için teşekkür etti. Fuar ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılaşan Kandaşoğlu ve heyeti, Van TSO seçimleri için de destek sözü aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kandaşoğlu, VATSO heyeti olarak Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı'nı ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada firma açan bayilerimizin çalışmalarını, sorun ve taleplerini dinledik. Van esnafı bizleri seviyor, yoğun bir ilgiliyle karşılaştık. Özellikle önemli bayiliklerin bölgemizde olmasından ve bunu bölge insanımızın üstlenmesinden dolayı gurur duydum. Van'da açılan her firma istihdam demek, bölgeye yeni bir hizmet demektir. İnşaat sektöründe malzemeler daha önce diğer illerden geliyordu, şimdi ise Van'da inşaat sektörü ile ilgili her kalem Van halkının eliyle üretiliyor. Van'da bu ve buna benzer bayilikler açan, istihdam alanı oluşturan, Van'a değer katan tüm firmalarımızın yanındayız. Esnafımız bizim göz çiçeğimizdir, Van için çaba içinde olan gençlerimiz bizim baş tacımızdır. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz. VATSO heyetimiz ile bu seçimi kazanıp Van'a ve Van halkına kazandıracağız" dedi.

Açıklamanın ardından Kandaşoğlu ve beraberindekiler, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ı ziyaret ederek üretim yapan fabrikalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. - VAN

Başkan Kandaşoğlu: Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz
Başkan Kandaşoğlu: Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz

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Kaynak: İHA

Zahir Kandaşoğlu, Ticaret, İnşaat, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Kandaşoğlu: 'Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kandaşoğlu: "Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bu yıl adaylığımızı koyuyoruz" - Son Dakika
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