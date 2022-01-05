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Başkan Karabacak: "Yeni kamyon garajımız Konyamız'a hayırlı olsun" - Son Dakika

Başkan Karabacak: "Yeni kamyon garajımız Konyamız'a hayırlı olsun"

05.01.2022 15:22
Başkan Karabacak: "Yeni kamyon garajımız Konyamız'a hayırlı olsun"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odasıyla birlikte yürüttükleri Yeni Kamyon Garajı projesinin tamamlandığını belirterek, "Yeni kamyon garajımız Konyamız'a hayırlı olsun.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odasıyla birlikte yürüttükleri Yeni Kamyon Garajı projesinin tamamlandığını belirterek, "Yeni kamyon garajımız Konyamız'a hayırlı olsun. Projenin inşasına yakın zamanda başlanacak" dedi.

Proje hakkında detaylı bilgiler veren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odamızla birlikte yürüttüğümüz, yeni kamyon garajı projemiz, Konya- Aksaray Karayolu üzerinde yer alan Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi adresinde 34964 ada 1 parsel ile 34970 ada 1 parseller arasında 400 bin metrekarelik bir arsa üzerinde inşası yapılmak üzere tamamlanarak Konya Şoförler Odamıza teslim edilmiştir. Ulaşımı dahil olmak üzere iş ve işleyişinin sağlanması adına birliğimizin uhdesinde olacak projeyle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile birlikte protokolü imza altına alınmıştır. Projemiz Konyamız'a, nakliyeci ve şoför esnafımıza hayırlı olsun. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere projede tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Başkan Karabacak, yeni kamyon garajı projesinde 216 dükkanın yer alacağını da hatırlatarak, "Projenin içerisinde ayrıca 3 bin araçlık tır parkı, 500 araçlık otomobil parkı, 42 adet dükkan, kafe, restoran ve bankaların yer aldığı sosyal tesisler, bin 300 metrekarelik otel, hamam ve sauna, 300 metrekarelik alanda da cami ve şadırvan yer alacak" diye konuştu. - KONYA

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Büyükşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Karabacak: 'Yeni kamyon garajımız Konyamız'a hayırlı olsun' - Son Dakika Ekonomi


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