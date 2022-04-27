Başkan Keleş, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı - Son Dakika
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Başkan Keleş, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı

27.04.2022 09:09
Başkan Keleş, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı

Kdz. Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı.

Kdz. Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dış İlişkiler Komisyonu toplantısı komisyon Başkanı Dursun Dağdelen'in başkanlığında, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran'ın da katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi. Aynı zamanda TOBB Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi olan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'in de katılım sağladığı toplantıda pandemi sürecinde dış ilişkiler alanında TOBB'un çalışmaları ve dış ticarette yaşanan sorunlar ele alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Başkan Keleş, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı
Başkan Keleş, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı

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Arslan Keleş, Tamer Kıran, Türkiye, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Keleş, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı - Son Dakika


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