Başkan Kütükcü: "Sanayicilerimiz üretimden ve ihracattan vazgeçmedi" - Son Dakika
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Başkan Kütükcü: "Sanayicilerimiz üretimden ve ihracattan vazgeçmedi"

31.05.2022 13:42
Başkan Kütükcü: "Sanayicilerimiz üretimden ve ihracattan vazgeçmedi"

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda Konya'dan 7 firma yer aldı.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda Konya'dan 7 firma yer aldı. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, "Üreterek şehrimize bu gururu yaşatan tüm sanayi işletmelerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırma'nda Konya'nın bu yıl 7 firma ile temsil edildiğini söyleyen KSO Başkanı Memiş Kütükcü, "Türkiye'nin sanayi devleri arasında bu yıl Konya'mızdan; Konya Şeker 64., Eti Alüminyum 114., AYD Otomotiv 184., Panagro Tarım 237., Enka Süt 426., Ova Un Fabrikası 483. ve Tümosan Motor 493. sırada yer aldı. Ekonomideki zorluklara ve artan maliyetlere rağmen 'üretim' diyerek şehrimizi Türkiye'nin sanayi devleri arasında temsil eden tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

"Sanayicilerimiz üretimden ve ihracattan vazgeçmedi"

Konyalı sanayicilerin tüm zorlu şartlara rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Memiş Kütükcü, "2021 yılı sanayicilerimiz için pandeminin etkilerinin devam ettiği, döviz kurunda sert dalgalanmaların yaşandığı, lojistik, enerji ve hammadde başta olmak üzere hemen her alanda maliyetlerinin olağanüstü arttığı bir yıl olarak geride kaldı. Ancak tüm bu zor koşullara rağmen Konyalı sanayicilerimiz üretimden, ihracattan ve istihdam oluşturmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Sanayicilerimiz geçtiğimiz yıl 3 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek, tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Üretimden satışların artmasında da ihracat en büyük etkenlerden biri oldu. Açıklanan İSO İlk 500 Listesinde yer alan firmalarımız Konya'nın üretim kararlılığının devam ettiğinin en büyük göstergesi. Gelecek yıllarda listede yar alan firmalarımızın artacağına inanıyor, bütün firmalarımızı tekrar kutluyorum" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Araştırma, İhracat, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Kütükcü: 'Sanayicilerimiz üretimden ve ihracattan vazgeçmedi' - Son Dakika


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