Başkan Sadıkoğlu: "Bu zorlu süreçte işletmelere kolaylık sağlanmalı" - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu: "Bu zorlu süreçte işletmelere kolaylık sağlanmalı"

26.05.2022 12:43
Başkan Sadıkoğlu: "Bu zorlu süreçte işletmelere kolaylık sağlanmalı"

Malatya Vergi Dairesi Başkanı'nın ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Salgının bıraktığı ekonomik yarayı sarmaya çalışan üyelerimizin vergi dairesinde yaşadığı sorunların çözümü için kolaylık sağlanmalı" dedi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı'nın ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Salgının bıraktığı ekonomik yarayı sarmaya çalışan üyelerimizin vergi dairesinde yaşadığı sorunların çözümü için kolaylık sağlanmalı" dedi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı, beraberinde Malatya Vergi Dairesi Gelir İdaresi Grup Müdürleri Kemal Mecit, Mehmet Kuzucu, Ahmet Tamer Yıldız ve Ahmet Zeki Cinoğlu ile birlikte MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

"Üyelerimizin taleplerini ilettik"

Oda üyelerinin Vergi Dairesi özelinde yaşadığı sorunlar üzerine istişare edildiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Mart ayında göreve başlayan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı'yı Oda olarak ziyaret etmiştik. Bugün de kendileri Gelir İdaresi Grup Müdürleriyle birlikte iadeyi ziyarette bulundular. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerek vergi dairesi başkanımız gerekse grup müdürleri üyelerimizin yaşadığı sorunları ilettiğimizde duyarlılık gösterip çözüme kavuşturuyorlar. Vergi dairesi başkanımız hem şehrimiz için hem de üyelerimiz için her konuda istişareye açık. Pandemi süreci tüm sektörleri olumsuz etkiledi, pandeminin yaralarının sarıldığı bu süreçte bir de ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Bu dönemde üyelerimizin sıkıntılı süreci atlatabilmeleri için kamu kurum müdürlerimizin destek vermesini bekliyoruz. Bu il, bu ülke hepimizin. El birliği ile bu sıkıntıları atlatacağız. Ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Oğuzhan başkanımız ile sürekli istişare halindeyiz"

Malatya ekonomisinin gelişmesi için her türlü kolaylığı sunmaya hazır olduklarını belirten Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı, "Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Bey'e ve değerli yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vergi Dairesi Başkanlığı olarak bizler her daim sanayicimizin ve esnafımızın yanındayız. Zaten Oğuzhan Başkanımız ile sürekli istişare halindeyiz. Malatya ekonomisinin gelişmesi için biz vergi dairesi başkanlığı olarak her türlü kolaylığı sunmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Selim Gültekin, Ömer Dinç ve Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok da yer aldı. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu: Bu zorlu süreçte işletmelere kolaylık sağlanmalı
Başkan Sadıkoğlu: Bu zorlu süreçte işletmelere kolaylık sağlanmalı

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Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Ticaret, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu: 'Bu zorlu süreçte işletmelere kolaylık sağlanmalı' - Son Dakika


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