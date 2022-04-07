Başkan Sadıkoğlu'ndan STK vurgusu - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu'ndan STK vurgusu

07.04.2022 14:09
Başkan Sadıkoğlu'ndan STK vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyarette yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, "Tabandan gelen sorunların yukarılara taşınmasında STK'lar önemli bir görev yapıyor" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyarette yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, "Tabandan gelen sorunların yukarılara taşınmasında STK'lar önemli bir görev yapıyor" dedi.

Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner, beraberinde Genç ANESİAD Malatya Şube Başkanı Ahmet Yasin Kocamaz, ANESİAD ve Genç ANESİAD şubesinin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

"STK'ların gücüne inanıyoruz"

Malatya TSO olarak sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Sivil toplum kuruluşlarının gücüne inanıyoruz. Ülkede gelişimin önünü sivil toplum kuruluşlarının açacağını düşünüyoruz. Tabandan gelen sorunların yukarılara taşınmasında STK'lar önemli bir görev yapıyor. İlimizdeki önemli STK'lardan biri de ANESİAD. Göreve geldiğimiz günden bu yana sıkı bir istişare kültürü oluşturduğumuz ANESİAD'ın şube başkanı Mehmet Emin Doğaner'e, yeni oluşumunu tamamladıkları Genç ANESİAD'ın Şube Başkanı Ahmet Yasin Kocamaz'a ve ziyarette yer alan ANESİAD üyelerine teşekkür ediyorum. ANESİAD Malatya Şubesinin ilimiz ve üyeleri adına gayretli çalışmalarına şahidiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada istişare halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"TSO ile istişare halindeyiz"

Malatya TSO ile istişare halinde olduklarını ifade eden ANESİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner, "Başkanımızla daha önce birçok kez bir araya gelmiştik. Bugün ziyarete Genç ANESİAD'lı arkadaşlarla geldik. Şuan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları ve esnafın yaşadığı problemleri istişare etme ihtiyacı hissettik. Bizleri kırmayıp kabul ettiği için TSO başkanımıza teşekkür ediyoruz. Malatya'nın ekonomik problemlerini ve üyelerimizin sıkıntılarını nasıl aşabiliriz, bunları konuşmak için bir aradayız. Bizleri kabulünden dolayı Oğuzhan Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Selim Gültekin ve Meclis Üyesi Eyüp Tav da yer aldı. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu'ndan STK vurgusu
Başkan Sadıkoğlu'ndan STK vurgusu

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Sivil Toplum Kuruluşları, Ahmet Yasin, Ticaret, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu'ndan STK vurgusu - Son Dakika


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