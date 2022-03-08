Başkan Sadıkoğlu'ndan yeni Vergi Dairesi Başkanı Balıkçı'ya ziyaret - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu'ndan yeni Vergi Dairesi Başkanı Balıkçı'ya ziyaret

08.03.2022 14:16
Başkan Sadıkoğlu'ndan yeni Vergi Dairesi Başkanı Balıkçı'ya ziyaret

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı görevine atanan Ahmet Balıkçı'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Oda üyelerinin vergi dairesi özelinde karşılaştığı sorunları iletti.

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı görevine atanan Ahmet Balıkçı'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Oda üyelerinin vergi dairesi özelinde karşılaştığı sorunları iletti.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı görevine atanan Ahmet Balıkçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Malatya TSO üyelerinin vergi dairesi özelinde yaşadığı sorunları ileten Başkan Sadıkoğlu, "Malatya Vergi Dairesi üyelerimiz adına önem arz eden bir kurum. Kurumda bir değişikli oldu. Yeni Malatya Vergi Dairesi Başkanımız Ahmet Balıkçı'ya hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Daha önceki görev yaptığı illerdeki başarısına baktığımızda ilimizde üyelerimize katma değer katacağını düşünüyoruz. Üyelerimizin yaşadığı sorunları kendisine ilettik. Üyelerimizin vergi ödemeleri, borçlarının yapılandırılması ve tüm iş ve işlemlerinde kolaylık sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Sayın başkanımızın görevinin hem şahsına, hem ilimize hem de üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Vergi güçlenmek demek"

Konuşmasında verginin önemine de değinen Başkan Sadıkoğlu, "21-27 Şubat tarihleri arası 33. Vergi Haftasıydı. Vergi bilinci yüksek toplumlara baktığımızda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini görebiliriz. Bu nedenle vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine kazandırılması önemli bir kavramdır. Vergi güçlenmek demek, ülkenin ileriye gitmesi, yatırımlara dönüşüm demek. Buradan herkese vergilerini vermeleri çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Her türlü kolaylığı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı da, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve beraberindekilere ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Malatya Vergi Dairesi olarak devletin sunduğu her türlü kolaylığı aksatmadan mükellefe ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyarette; Malatya TSO Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Karahan, Malatya TSO Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, Malatya TSO Meclis Üyesi Oğuz Alkan, Malatya TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Beyhan Karadağ yer aldı. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu'ndan yeni Vergi Dairesi Başkanı Balıkçı'ya ziyaret

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Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu'ndan yeni Vergi Dairesi Başkanı Balıkçı'ya ziyaret - Son Dakika


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