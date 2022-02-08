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Başkan Şahin 'Tedarikçilerle İstişare' toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Şahin 'Tedarikçilerle İstişare' toplantısına katıldı

08.02.2022 10:28
Başkan Şahin 'Tedarikçilerle İstişare' toplantısına katıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 'Tedarikçilerle İstişare' toplantısına katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 'Tedarikçilerle İstişare' toplantısına katıldı.

İstanbul'da düzenlenen toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, salça, ayva lokumu ve meyve-sebze teslimatlarını yaptıkları Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine daha fazla ürün verebilmek için görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, "İlçemizde lojistik depo kurmaları ve bölgesel teslimatları buradan gerçekleştirmeleri konularını da gündeme getirdik. Çok daha fazla tarımsal ve yöresel ürün verme hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin 'Tedarikçilerle İstişare' toplantısına katıldı

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Münür Şahin, Osmaneli, İstanbul, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Şahin 'Tedarikçilerle İstişare' toplantısına katıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Şahin 'Tedarikçilerle İstişare' toplantısına katıldı - Son Dakika
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