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Başkan Sert: "Lastik satışları e-ticarete döndü " - Son Dakika

Başkan Sert: "Lastik satışları e-ticarete döndü "

07.12.2021 11:44
Başkan Sert: "Lastik satışları e-ticarete döndü "

Karayol Lastik kuruluşlarından siyahhalka.com Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, pandemi etkisinin araç lastik satışlarına olan ilginin de e-ticarete kaydığını söyledi.

Karayol Lastik kuruluşlarından siyahhalka.com Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, pandemi etkisinin araç lastik satışlarına olan ilginin de e-ticarete kaydığını söyledi.

Dijital Pazar yerleri, e-ticaret ve online satış kanallarının artık her alanda kullanıldığına dikkat çeken Osman Sert, araç lastik satışlarının da bu alanlarda büyük artış gösterdiğini ifade etti. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte e-ticaretteki artışın çok yüksek olduğunu belirten Sert, "Araç lastiklerini değiştirecek tüketiciler genellikle araçlarını servise ya da perakende satış yapan yerlere götürerek alışverişlerini gerçekleştirmekteydiler. Ancak özellikle son 2 senedir tüketiciler bu ihtiyaçlarını da online alışveriş yaparak karşılamakta" dedi.

Araç lastiklerinin online olarak sipariş edildikten sonra farklı şehirlerde olan partner teknik servisler ile birlikte kullanıcıları daha rahat ettirdiğini de söyleyen Osman Sert, lastik pazarının dijital alanda oldukça büyüdüğünü söyledi. Online satışların kendi firmalarında da son iki senede neredeyse ikiye katladığını belirten Sert, "Siyah halka olarak geride bıraktığımız 2 senede e-ticaret satışlarımızda büyük artış sağladık. Bu durum bizlerin bu alana olan yatırımlarını artırmasını sağladı. 2017 yılında kurduğumuz dijital pazarımız bugün Türkiye'nin alanındaki en büyük dijital satış alanlarından biri haline geldi. Umuyoruz bunu 2022 yılında da sürdürebiliriz" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Sert: Lastik satışları e-ticarete döndü
Başkan Sert: Lastik satışları e-ticarete döndü

Osman Sert, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sert: 'Lastik satışları e-ticarete döndü ' - Son Dakika Ekonomi


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