Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara'da anlattı - Son Dakika
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Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara'da anlattı

08.04.2022 15:04
Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara'da anlattı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi'nin Halk Büfe başta olmak üzere sosyal çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na ayrıntılı bilgi verdi. Sertaslan'a Gemtar Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Demiröz ile CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan da eşlik etti.

Gemlik Belediyesi, Halk Market'i hizmete açtıktan sonra Halk Büfe'ler ile kaliteli temel gıda ürünlerini Gemliklilere uygun fiyata ulaştırmaya başlamıştı. Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, peynir, süt, yumurta ekmek gibi ürünlerin piyasa fiyatlarının altında satıldığı Halk Büfe'ler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. "Genel başkanımızın da önemsediği üzere, Gemlik'te hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için önce Halk Market, şimdi ise belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Gemlik Tarım AŞ (GEMTAR) eliyle kaliteli gıdayı uygun fiyatla sunarak, kar değil hemşerilerimizin mutluluk ve refahını gözetiyoruz" dedi.

Başkan Sertaslan ziyaretle ilgili şöyle konuştu: "Ülkemiz ekonomik olarak çalkantılı bir dönemden geçiyor. Enflasyon, hemşerilerimizin temel gıda maddelerine ulaşmalarını zorlaştırıyor. Biz de Gemlik'te bu sorunu bir nebze olsun hafifletebilmek adına Halk Büfe'leri kurduk. Ziyaretimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu çalışmamız hakkında bilgi verdik. Halk Büfe'leri takdirle karşılayan Genel Başkanımız'ın bizlere, hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşerilerimize destek olmak adına bir takım önerileri oldu. İlçemizdeki büyükbaş hayvan envanterini çıkardık. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimize de destek çalışmalarımız gerçekleşecek."

Başkan Sertaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nu Gemlik'e davet ettiğini ifade ederek "Sayın Genel Başkanımızın Nisan ayı programının dolu olduğunu öğrendik. Fakat ilerleyen aylarda kendisi mutlaka Gemlik ve Bursa programı yaparak hemşerilerimizle bir araya gelmeyi planlıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara'da anlattı

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Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli! Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli! Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Uğur Sertaslan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara'da anlattı - Son Dakika


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