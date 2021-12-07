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Başkan Tırpancı, Gümrük kapıları açılmalı - Son Dakika

Başkan Tırpancı, Gümrük kapıları açılmalı

07.12.2021 09:10
Başkan Tırpancı, Gümrük kapıları açılmalı

Ardahan Ticaret Birliği Derneği Başkanı Ercan Erdinç Tırpancı, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili olarak basın mensupları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Ardahan Ticaret Birliği Derneği Başkanı Ercan Erdinç Tırpancı, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili olarak basın mensupları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Tırpancı yaptığı açıklamada, "Çeşitli nedenler dolayı yaşanan ekonomik sıkınlar ilimizde kış şartlarının zorlu geçmesinden dolayı daha ağır bir şekilde hissedilmektedir. İki sınır kapısı bulunan ilimizde ithalat ve ihracat anlamında herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir. Pandemi ile birlikte kapanan sınır kapılarımız halen daha açılmamıştır. Bir çok sınır kapısı yaya ve tır trafiğine açılmışken Türkgözü sınır kapımız tadilattan dolayı halen daha kapalıdır. Aktaş Sınır kapısı ise sadece tır trafiğine açıktır. Tırlarda ilimizi sadece transit geçiş olarak kullanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararname ile ilimiz sınır ticareti yapılabilecek iller arasında yer almasına karşılık ilimizde Sınır Ticaret Merkezi var mı yok mu? yada kurulacak mı ' bundan bile bi haber bi şekilde önümüzü görmeden ticari faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sınır Ticaret Merkezinin bir an önce faaliyete geçerek gümrük kapılarını yaya trafiğine de açılması sağlanmalıdır. Kurdaki dalgalanmayı lehimize çevirecek girişimlerle yöresel ürünlerimiz için önemli bir pazar elde ederek hem il hemde ülke ekonomimize önemli ölçüde katkı sağlayacak bir çalışma yapabiliriz. Siyasiler ve stklar bir an önce harekete geçmelidir. İki sınır kapısına sahip olmamıza karşılık bu konuda herhangi bir çalışma veya açıklama var mı yok mu bilmiyoruz. Kars ticaret odası Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Sınır Ticaret yetki belgesini aldığı yönünde haberler okumaktayız. Bu inisiyatifi kimden ve nasıl almışlar Ardahan'ımızın hakkını kim bunlara verdi. Bu konu doğru ise bunun itirazını kim yapacak ' Zaten tadilatta olan Türkgözü kapısını bize aktif olan Aktaş kapısını Karsa vererek onların yapacağı ticareti izlememizmi isteniyor. İlimizin ticari stkları ilimizle ilgili bu konuda hangi girişimlerde bulunmuşlardır. Kamu oyu ile paylaşılan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sınır Ticaret Merkezi kurulması ve gerekli yetki belgelerinin alınması konusunda bir an önce harekete geçilerek ilimizin bu ekonomik sıkıntısından kurtarmalıyız. Gümrük kapılarımızın yaya geçişine açılması ile birlikte komşu ülkemiz içinde bir pazar oluşturacağımızdan kurun da etkisi ile bir çok yabancı ilimize alışveriş yapmak için gelecektir. Bunun bir çok örneği diğer gümrük kapılarda yaşanmaktadır. Bavul ticareti olarak adlandırılan bu ticaret ilimize büyük katkı sunacaktır. İlgili Stkların ve Bürokratların bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir" diye konuştu. - ARDAHAN

Başkan Tırpancı, Gümrük kapıları açılmalı

Ticaret Merkezi, İhracat, Ardahan, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Tırpancı, Gümrük kapıları açılmalı - Son Dakika Ekonomi


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