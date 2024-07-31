Başkent EDAŞ, Bartın'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ, Bartın'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Bartın\'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bin 526 trafo ve 7 bin 473 kilometrelik hattın bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Şirket, müşterilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla yeni kablo döşeme, aydınlatma armatürü montajı ve trafo kurulumu gibi çalışmalar gerçekleştirdi.

31.07.2024 10:45
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Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bin 526 trafo ve 7 bin 473 kilometrelik hattın bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta bin 307 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 13 pano ile 25 trafo ve 26 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 289 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Ekipler, Bartın'da 150 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 20 kilometrelik yeni kablo döşedi. Kentte 455 yeni aydınlatma armatür, 15 elektrik panosu ile 5 trafo montajı da yapıldı. Şirket, 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdiğini aktardı.

Şirketin web sitesi, Başkent 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan soru ve sorunlar için ulaşılabilir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ, Bartın'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü - Son Dakika

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