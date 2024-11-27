Başkent EDAŞ Dört İlde Başarı Diledi - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ Dört İlde Başarı Diledi

Başkent EDAŞ, ocak-eylül döneminde Zonguldak, Kırıkkale, Kilis ve Hatay'da başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

27.11.2024 11:49
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Başkent ve Toroslar EDAŞ, ocak-eylül döneminde Zonguldak, Kırıkkale, Kilis ve Hatay'da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla başarılı çalışmalara imza attı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden yapılan açıklamaya göre, sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024'ün ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak'ta müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 355 trafo ve 16 bin 695 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını devam ettirdi.

Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde toplamda 3 bin 365 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 128 pano, 59 trafo ve 127 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 466 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı, 59 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 286 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 28 yeni elektrik panosu tesis ederek altyapısını güçlendirdi.

Kırıkkale

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de ise hizmet verdiği 1821 trafo ve 8 bin 490 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplamda 1708 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 7 pano, 41 trafo ve 15 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 710 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı, 27 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 474 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 12 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Kilis

Toroslar EDAŞ da Kilis'te hizmet verdiği 1315 trafo ve 3851 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplamda 1269 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 16 trafo ve 13 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 287 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Toroslar EDAŞ, 2024'ün ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 86 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 21 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 426 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Şirket ayrıca 15 yeni elektrik panosu ve 8 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Hatay

Toroslar EDAŞ, Hatay'da hizmet verdiği 10 bin 675 trafo ve 30 bin 66 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını yürüttü.

Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 12 bin 325 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 6 pano, 73 trafo ve 247 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1471 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Toroslar EDAŞ, 2024'ün ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 718 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 544 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 6 bin 323 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı, 344 yeni elektrik panosu ve 150 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm süreçleri hızlandı

Enerji sektöründeki dijital ve yenilikçi yaklaşımları takip eden, yürüttüğü projelerle sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından ocak-eylül döneminde bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal ve Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon lira bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ Dört İlde Başarı Diledi - Son Dakika

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