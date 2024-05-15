Başkent EDAŞ, Karabük'te elektrik dağıtımı için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ, Karabük'te elektrik dağıtımı için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Karabük\'te elektrik dağıtımı için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Karabük'te kesintisiz elektrik dağıtımı için 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini gerçekleştirdi. Şirket, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla Karabük'te 1772 trafo ve 7 bin 886 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca aydınlatma armatürlerinin bakımı, trafo ve dağıtım merkezlerinin yenilenmesi, hattın bakımı gibi çalışmalar da tamamlandı. Başkent EDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet verdiği 178 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet sunmak için yeni kablo döşeme, aydınlatma armatürü montajı ve trafo merkezi montajı gibi çalışmaları da gerçekleştirdi.

15.05.2024 12:05
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Başkent EDAŞ, Karabük'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Karabük'te yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Karabük'te hizmet verdiği 1772 trafo ve 7 bin 886 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, daha aydınlık bir Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 788 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri bölgede 6 trafo ve 18 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 277 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Karabük'te hizmet verdiği 178 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 8 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte 89 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 2 elektrik panosu ile 5 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2024 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin, Karabük'te bakım ve yatırım çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ, Karabük'te elektrik dağıtımı için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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