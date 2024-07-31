Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de Elektrik Dağıtımı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de Elektrik Dağıtımı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Başkent EDAŞ, Kırıkkale\'de Elektrik Dağıtımı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kesintisiz elektrik dağıtımı için 2024 yılının ilk 6 ayında bin 798 trafo ve 8 bin 447 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, aydınlatma armatürlerinin bakımını gerçekleştirirken, trafo ve dağıtım merkezlerini elden geçirdi. Ayrıca, yeni kablo döşeme ve montaj çalışmaları da yapıldı.

31.07.2024 10:56
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Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bin 798 trafo ve 8 bin 447 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kırıkkale için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt'ta bin 311 aydınlatma armatürün bakımını gerçekleştirdi. Bölgede 27 trafo ve 14 adet dağıtım merkezi de elden geçirildi. Ayrıca kentte 577 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, Kırıkkale'de 183 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 5 kilometrelik yeni kablo döşedi. Ekipler, bölgede 243 yeni aydınlatma armatürünün, 1 pano ve 2 trafonun da montajını yaptı.

Kaynak: DHA

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