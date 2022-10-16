Başkent Marketlerde uygun fiyata pastörize süt satışı başladı - Son Dakika
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Başkent Marketlerde uygun fiyata pastörize süt satışı başladı

16.10.2022 12:08
Başkent Marketlerde uygun fiyata pastörize süt satışı başladı

Ulusal Süt Konseyi'nin 14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarına yüzde 13,3 zam yapmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Ulusal Süt Konseyi'nin 14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarına yüzde 13,3 zam yapmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Vatandaşların hem sağlıklı hem de uygun fiyatla süte ulaşabilmesi için Halk Ekmek Fabrikası'nın 13 satış noktasında pastörize süt 1 ay süreyle indirimli satılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Süt Konseyi'nin 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarında yüzde 13,3'lük bir zam yapmasının ardından harekete geçti. Ankaralıların sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Market Şubeleri, Fabrika Satış Mağazaları ile Başkent Büfelerde 1 ay sürecek olan indirimli pastörize süt satışlarını başlattı. Başkentteki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı pastörize sütler beşer litre halinde satışa sunuldu.

Yüzde 22 indirim yapıldı

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ sütte yaptığı yüzde 13,3'lük zam, Halk Ekmek Fabrikası'na ait 13 satış noktasında satılan sütlere yansıtılmazken, yaklaşık yüzde 22 indirim yapıldı. Zamlı haliyle ortalama 80 TL'den satılması gereken 5 litrelik pastörize sütün satış fiyatı 65,50 TL'ye düşürüldü.

Başkent Market projesi ile hayata geçirilen uygulama ile Çubuk'ta faaliyet gösteren bir kooperatiften temin edilen 5 litrelik pastörize sütlerin 1 ay boyunca indirimli olarak satılacağını belirten Halk Ekmek Fabrikası'nda görevli Veteriner Hekim Mutlu Ergün, "Ulusal Süt Konseyi çiğ süte yüzde 13,3'lük zam yaptı. Ekip arkadaşlarımız, Halk Ekmek yönetimimiz ve kooperatiflerimizle yapılan görüşmeler sonucunda yerel süt üreticileri desteklenerek, kooperatiflerimiz ve yönetimimizin fedakarlığı sonucu piyasada 80 TL'den satılan 5 litre pastörize süt, Başkent Market noktalarımızda 65,50 TL'den satışa sunuldu. Bu uygulamadaki amacımız dişi kesimini engellemek ve tüketiciye kaliteli, güvenilir ve sağlıklı sütü uygun fiyata ulaştırmak" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkent Marketlerde uygun fiyata pastörize süt satışı başladı - Son Dakika

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