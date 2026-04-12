Başkentray 8 Yılda 140 Milyon Yolcu Taşıdı

12.04.2026 14:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray'ın 8 yılda 140,3 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Başkentray'ın 12 Nisan 2018'de modernize edilerek yeniden hizmete açıldığını anımsattı.

Başkentray ile 8 yıldır metro standardında banliyö işletmeciliği yapıldığını aktaran Uraloğlu, "Proje ile mevcut hat tamamen yenilenip standardı da yükseltildi. Başkentray'ı yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun inşa ettik. Başkentray ile Kayaş-Sincan güzergahında metro standardında banliyö hizmeti vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında 24 banliyö istasyonunu metro standardında yeniden inşa ettiklerini belirterek, Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar'ını da bu proje kapsamında tamamlayarak Eryaman'da YHT ve banliyö hizmeti vermeye başladıklarını kaydetti.

Başkentray ile hizmet verilen yolcu sayılarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "8 yılda Başkentray ile 140,3 milyon yolcu taşıdık. Başkentray'ı her gün ortalama 76 bin yolcu kullanıyor, yoğun günlerde bu sayı 115 bine kadar çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Projede erişilebilirlik ve yolcu konforu ön planda tutuldu"

Uraloğlu, Başkentray'ın modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle başkentte toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturduğunu bildirdi.

Sincan ile Kayaş arasında uzanan yaklaşık 36 kilometrelik hat üzerinde vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Günlük binlerce yolcuya hizmet veren sistemimiz, yoğun saatlerde sıklaştırılan seferlerle bekleme sürelerini minimuma indiriyor. Başkentray sadece bir banliyö hattı değil, aynı zamanda entegre bir ulaşım projesi. Metro, otobüs ve diğer toplu taşıma sistemleriyle sağlanan bağlantılarla vatandaşlarımızın şehir içinde kesintisiz ulaşımına katkı sağlıyoruz. Projede erişilebilirlik ve yolcu konforu ön planda tutuldu. Tüm istasyonlar engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde düzenlendi, modern tren setleriyle ferah ve güvenli bir seyahat imkanı sunuldu."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:26:58. #.0.5#
