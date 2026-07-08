Baskil'de Meyve Bolluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baskil'de Meyve Bolluğu

Baskil\'de Meyve Bolluğu
08.07.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Baskil'de geçen yıl don nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçi, bu yıl meyve bolluğu yaşıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen yıl zirai don nedeniyle 10 dönümlük arazisinden sadece tek bir çürük elma alabilen çiftçinin bahçesinde bu yıl meyve bolluğu gözlendi.

Baskil ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan don nedeniyle 10 dönümlük kayısı, ceviz ve elma bahçesinden meyve alamayan çiftçinin bu sene yaşanan rekolte artışıyla yüzü güldü. Geçtiğimiz yıl zirai donun vurduğu ve üreticisinin "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek durumu aktardığı bahçede bu yıl hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle meyve üretiminde artış yaşandı. Elma ağacındaki değişime değinen çiftçi Ömer Tıbık, "Geçen sene malum don olayından dolayı ağaçlarımızı don vurmuştu. 10 dönümlük koskoca arazideki ağaçlarda geçen sene bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Baskil, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baskil'de Meyve Bolluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da ayının cüssesi hayrete düşürdü Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü
Zayıflamak isterken 13 cm’lik diş fırçası yuttu Zayıflamak isterken 13 cm'lik diş fırçası yuttu
NATO zirvesi için Yunanistan ile Finlandiya liderleri Ankara’da NATO zirvesi için Yunanistan ile Finlandiya liderleri Ankara'da
Usta oyuncuya veda...Zihni Göktay için tören düzenlendi Usta oyuncuya veda...Zihni Göktay için tören düzenlendi
’Canavar’ yola çıktı Ankara’da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek 'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor

10:03
Ankara’daki tarihi zirve sürerken Rusya’dan Kiev’e balistik füze yağmuru
Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru
09:54
Rutte’nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım
Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 10:55:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Baskil'de Meyve Bolluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.