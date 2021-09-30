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Başsavcı Öztoprak, MTOSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başsavcı Öztoprak, MTOSB'de incelemelerde bulundu

30.09.2021 11:36
Başsavcı Öztoprak, MTOSB'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Başkanvekili Veysel Memiş, Yönetim Kurulu Üyesi Seyfetullah Işık ve Denetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başsavcı Öztoprak'a yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Başkan Tekli, MTOSB Yönetim Kurulu olarak yatırımcıların refahı için çalıştıklarını belirterek, "Mersin'e yeni yatırım alanları kazandırmak en büyük görevimiz. Mevcut yatırımcılarımızın üretim hatlarında aksama olmaması adına çalışmalar yürütürken, bir taraftan da kentimize yeni yatırım alanları kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 4. OSB'nin yapımında son aşamaya geldik. Hemen ardından ise 5. ve 6. Organize Sanayi Bölgelerimizin bürokratik işlemlerine başlayacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, hatta daha kısa bir süre içerisinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin 6. etabında fabrikaların üretime başlamasını hedefliyoruz" dedi.

"Bölgemize yoğun talep var"

"Mersin'de üretim yapmak isteyen çok ciddi bir yatırımcı iştahı var" diyen Tekli, şu an arsa talep başvurularının 200'ü geçtiğini söyledi. Bunun yanı sıra ciddi anlamda yüksek metrekare talepleri de olduğunu dile getiren Tekli, "Yönetim Kurulumuz ve Müteşebbis Heyetimizde bu başvuruları değerlendiriyoruz. Fakat en önemli detay bürokratik işlemlerin sonuna geldiğimiz 4. bölgemizin arsa tahsislerini yapar yapmaz hiç ara vermeden 5. bölgenin yapımına başlayacak olmamız. Ülkemizin kalkınması için üretimin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Başsavcı Öztoprak, MTOSB tanıtım filminin izlenmesinin ardından Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi ile MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. - MERSİN

Başsavcı Öztoprak, MTOSB'de incelemelerde bulundu
Başsavcı Öztoprak, MTOSB'de incelemelerde bulundu
Başsavcı Öztoprak, MTOSB'de incelemelerde bulundu

Cumhuriyet, Başsavcı, Mersin, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başsavcı Öztoprak, MTOSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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