Batı Akdeniz, 2021 yılını 2,5 milyar dolar ihracatla kapatıyor

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları 2020' töreninde ödüllerini aldı. Toplam 26 kategoride 102 ihracatçı firma ödüllerini alırken, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2021 yılını 2 buçuk milyar dolar ihracatla kapatacaklarını, 2022 yılında ise yüzde 20 artışla 3 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı. Firmalara ödülleri BAİB Başkanı Çavuşoğlu ve BAİB Başkan Yardımcıları ile BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.

"Hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada korona salgını ve Türkiye'de görülen omicron varyantı nedeniyle geniş kapsamlı bir tören düzenleyemediklerini söyleyerek, Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracata ve 2022 yılı hedeflerine değindi. BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "Korona salgınına rağmen 2 yıldır önemli bir ihracat performansı sergiliyoruz. Bu yıl bugün itibariyle 2 milyar 430 milyon dolarlık ihracata imza attık. Yılı 2 buçuk milyar dolarlık bir rakamla kapatmayı bekliyoruz. Görevi devraldığımızda 2 milyar 300 milyon dolarlık bir hedef belirlemiştik. Şu anda hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yıl için daha büyük bir hedef belirledik" diye konuştu.

"İhracatı arttırmak için çalışmalar sürüyor"

İhracatı artırmak için çeşitli sektörlerden ticari heyetlerle farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Gübre sektörümüz için Brezilya'ya, mobilya ve ağaç orman sektörümüz için İngiltere'ye ticari heyet düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizden daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için firmalarımızı ticaret heyetlerimize ve çalışmalarımıza davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA