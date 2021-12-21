Batı Akdeniz'de "İhracatın Yıldızları" ödüllerine kavuştu

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de 2020'de en fazla ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül töreni, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle çok geniş katılımlı bir tören düzenleyemediklerini söyledi.

Salgına rağmen bölge olarak ihracatta iki yıldır önemli bir performans sergilendiğini belirten Çavuşoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur ihracatçıları olarak bu yıl 2 milyar 430 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını kaydetti.

Yılı 2,5 milyar dolarlık bir rakamla kapatmayı hedeflediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Görevi devraldığımızda 2 milyar 300 milyon dolarlık bir hedef belirlemiştik. Şu anda hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yıl için daha büyük bir hedef belirledik." diye konuştu.

İhracatı artırmak amacıyla çeşitli sektörlerden ticari heyetlerle farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, ziyaretler için gelecek yıl planlamalarını yaptıklarını bildirdi.

Törende, 26 sektörde en fazla ihracat yapan 102 firma temsilcisine ödülleri verildi.