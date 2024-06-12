Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyesi 11 firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyesi 11 firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer aldı

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması'nda Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi 11 firma yer aldı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, firmaların gerçekleştirdikleri ihracatla bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine güç kattıklarını ifade ederek, 'Bu vesileyle firmalarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum' dedi.

12.06.2024 10:55
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Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması'nda Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi 11 firma yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması" bu yıl da tamamlandı. Listeye girme başarısı gösteren ve sektörlerinde en fazla ihracat yapan firmalar, hafta sonu düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katıldığı törende ödüllerini aldı. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması'nda Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi 11 firma yer aldı.

Çavuşoğlu'ndan tebrik

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, firmaların gerçekleştirdikleri ihracatla bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine güç kattıklarını ifade ederek, "Bu vesileyle firmalarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması'nda 2023 yılı genel sıralama listesine Akdeniz bölgesinde Güneş Ekspres Havacılık AŞ 11'inci sıradan girerken Odeon Turizm İşletmeciliği AŞ 29'uncu, Anexservices Turizm Organizasyon Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi ise 33'üncü sıradan giren firmalar oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyesi 11 firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması listesinde yer aldı - Son Dakika

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