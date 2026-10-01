Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Uzak Doğu'da yıl sonu 3 milyar dolar hedefliyor - Son Dakika
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Uzak Doğu'da yıl sonu 3 milyar dolar hedefliyor

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Uzak Doğu\'da yıl sonu 3 milyar dolar hedefliyor
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Antalya, Isparta ve Burdur'da yaş meyve sebze ile mermer firmaları Uzak Doğu'ya yöneldi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can, Hong Kong'daki fuarda stant açtıklarını, yıl sonu ihracatını 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya, Isparta ve Burdur'da özellikle yaş meyve ve sebze ile mermer sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ihracatı artırmak için Uzak Doğu ülkelerine yöneldi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, bölgenin ihracatını artırmak amacıyla alternatif pazarlar üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Uzak Doğu ülkeleriyle ilgilendiklerini dile getiren Can, Hong Kong'da eylül başında gerçekleştirilen Asya Meyve ve Sebze Ticaret (Asia Fruit Logistica) Fuarı'nda stant açtıklarını ve bölgenin ürünlerini tanıttıklarını belirtti.

Bölgeden giden firmaların orada ikili görüşmeler yaptığını anlatan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzak Doğu için Asia Fruit Logistica Fuarı, bunu çok önemsiyoruz. Orada özellikle talepler elma ve egzotik meyvelere yönelikti. Dolayısıyla Uzak Doğu pazarını da fuarlar üzerinden takip etmeye devam ediyoruz. Çin ile mutabakat çalışmaları devam ediyor. Uzak Doğu pazarından umudumuz var. Belki çok kısa sürede olmayacak ama bizim için önemli bir pazar. Dünya nüfusunun çoğunun yaşadığı bölge. Dolayısıyla bizim için vazgeçilmez bir pazar."

Fuarda Hong Kong'da 260, Çin'de 60 mağazası olan bir süpermarket zincirinin incir ve kayısı talep ettiğini ve başka bir süpermarket zinciri olan firmanın da kiraz, incir, kayısı, elma ve tatlı patates ihracatına yöneldiğiniin aktaran Can, "Uzak Doğu ülkelerine mermer ve gıda ağırlıklı ihracat yapmayı planlıyoruz." dedi.

Çin'in özellikle mermer sektörü açısından önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Can, son yıllarda savunma sanayi sektöründe de Çin'e önemli ölçüde ihracat yapıldığını dile getirdi.

Başkan Can, birlik olarak yurt dışı fuarlarına ve ticari heyet ziyaretlerine ağırlık vererek yıl sonu ihracatını 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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