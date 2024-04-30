Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, BTK Akademi ve ISIBÜ iş birliğiyle gerçekleştirilen \'Kodla Bakalım\' programı tamamlandı

Ekonomi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Akademi) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISIBÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kodla Bakalım" programı kapsamında oyun geliştirme süreçlerini kapsayan çevrim içi ve yüz yüze eğitimler tamamlandı.

BAKA'nın, BTK Akademi ve ISIBÜ ile hayata geçirdiği "Kodla Bakalım" programına 428 kişi başvurdu. Başarı ile tamamlayan 16 genç, sertifikalarını BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk'ten teslim aldı. Sertifika teslim töreninde genç öğrencilerle sohbet eden Güler, "Oyun teknolojileri günümüzde özellikle genç kuşağın ilgi ile takip ettiği bir alan. Dolayısıyla bu teknolojilerin geliştirilme sürecinde de gençlerimizin işin içerisinde olması son derece önemli. Bizim Bölgemiz içerisinde de bu alanda ciddi bir potansiyel var, ekosistem oluşmaya başlamış durumda. Bizim hedefimiz de bu alana gerçekten yönlenmek isteyen hedef gruplara ulaşmak. Bu eğitim bizler için arama, keşfetme işlevi gördü. Bundan sonraki süreçte sizlerin geliştirecekleri oyunların ticarileştirilmesini sağlama noktasında mentörlük desteklerimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk ise, "Genç arkadaşlarıma heyecanlarını kaybetmemelerini tavsiye ediyorum çünkü azimle çalıştıkça muhakkak başarı gelir. Girişimcilik bir anlamda ortaya bir model koymak veya ortaya konulmuş bir modeli daha verimli olacak şekilde geliştirmektir. Bu anlamda ISUBÜ olarak bizler de genç girişimcilerimize destek olmak için her zaman buradayız" sözlerine yer verdi.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerden Tunahan Karabulut, "Programdan üniversitemizin web sitesinden haberim oldu. Fırsatı değerlendirmeliyim diyerek hemen başvuruda bulundum. Çocukluğumdan beri bilgisayar oyunları ve oyun tasarımı ilgimi çekmişti. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi olduğum için bu alanda uzmanlaşmak üzere atölyeye kayıt yaptırdım. Önümüzdeki süreçte de buradan elde ettiğim bilgilerin üzerine farklı kazanımlar ekleyerek kendimi geliştirmek istiyorum" diyerek düşüncelerini paylaştı. - ANTALYA