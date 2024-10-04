Batı Sahra Ürünlerinde Etiket Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Batı Sahra Ürünlerinde Etiket Kararı

AB Adalet Divanı, Batı Sahra ürünlerinin etiketinde sadece bölge adının kullanılmasını kararlaştırdı.

04.10.2024 17:48
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Avrupa Adalet Divanı, Batı Sahra'da üretilen kavun ve domateslerin etiketinde Fas üretimi ifadesi taşıyamayacağına hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Fas'ın Batı Sahra'dan gelen ürünlere koyduğu etiketler konusundaki davada kararını açıkladı.

Kararda, "Batı Sahra'da hasat edilen kavun ve domateslerin etiketlenmesinde, menşe ülke olarak Fas değil, o bölgeye atıfta bulunulmalıdır." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, söz konusu ürünlerde Batı Sahra dışındaki bir etiketlemenin tüketicileri yanıltacağına karar verdi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Sahra, Politika, Mahkeme, Ekonomi, Tarım, Hukuk, Dünya, Fas, Son Dakika

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