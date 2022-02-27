Batı ülkelerinden Rusya'ya sert ekonomik yaptırım hazırlığı - Son Dakika

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmaya, Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanmasını engellemeye, kurumlarına ve yetkililerine yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı tercih etmesi ve bağımsız bir ülke olan Ukrayna'ya saldırması kınandı.

Rusya'nın işgaline karşı kahramanca direnen Ukrayna hükümeti ve halkının yanında olunduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya'nın uzun yıllardır geçerli olan temel uluslararası kural ve normlara yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'dan hesap soracağız

Açıklamada, "Rusya'dan hesap soracağız ve birlikte bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın mücadelesine yardımcı olmak geçen hafta boyunca diplomatik çaba gösterdikleri anımsatılan açıklamada, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin de dahil olmak üzere önemli Rus kurumlarına, bankalarına ve bu savaşın mimarlarına yönelik yaptırımlar uygulandığı kaydedildi.

İzole etmekte kararlıyız

Açıklamada, "Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye, onu uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha fazla izole etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'ya karşı gelecek günlerde yeni tedbirler uygulanacağına işaret edilen açıklamada, "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, Rus bankaların uluslararası finansal sistemle bağlantısının kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerinin zarara uğramasını sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Rezervlerini kullanması engellenecek

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerini yaptırımlarımızın etkisini zayıflatacak şekilde kullanmasını engelleyecek kısıtlayıcı önlemler almayı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki savaşa ve Rus hükümetinin zararlı faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara karşı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, varlıklı Rusların "altın pasaport" gibi imkanlardan faydalanarak finansal sistemlere erişimlerinin önleneceği kaydedildi.

Açıklamada, gelecek hafta, finansal yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir "transatlantik görev gücü" başlatılacağına işaret edildi.

Mal varlıkları dondurulacak

Rus hükümetine yakın yetkililer ve elitlerin yanı sıra ailelerine yönelik mal varlığı dondurma gibi yeni yaptırımlar da uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada, diğer ülkelerle görüşmelerde bulunarak bu kişilerin varlıklarını gizlemelerinin engelleneceği kaydedildi.

Açıklamada, dezenformasyona ve diğer hibrit savaş biçimlerine karşı da çeşitli tedbirler alınacağı ve bu konuda iş birliğinin artırılacağı belirtildi.

Ukrayna halkının yanında olunduğu anımsatılan açıklamada, "Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yönelik saldırısının hesabını sormak için daha fazla önlem almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.