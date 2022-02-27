Batı ülkelerinden Rusya'ya sert ekonomik yaptırım hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı ülkelerinden Rusya'ya sert ekonomik yaptırım hazırlığı

27.02.2022 02:40
Batı ülkelerinden Rusya'ya sert ekonomik yaptırım hazırlığı

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmaya, Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanmasını engellemeye, kurumlarına ve yetkililerine yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmaya, Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanmasını engellemeye, kurumlarına ve yetkililerine yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı tercih etmesi ve bağımsız bir ülke olan Ukrayna'ya saldırması kınandı.

Rusya'nın işgaline karşı kahramanca direnen Ukrayna hükümeti ve halkının yanında olunduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya'nın uzun yıllardır geçerli olan temel uluslararası kural ve normlara yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'dan hesap soracağız

Açıklamada, "Rusya'dan hesap soracağız ve birlikte bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın mücadelesine yardımcı olmak geçen hafta boyunca diplomatik çaba gösterdikleri anımsatılan açıklamada, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin de dahil olmak üzere önemli Rus kurumlarına, bankalarına ve bu savaşın mimarlarına yönelik yaptırımlar uygulandığı kaydedildi.

İzole etmekte kararlıyız

Açıklamada, "Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye, onu uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha fazla izole etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'ya karşı gelecek günlerde yeni tedbirler uygulanacağına işaret edilen açıklamada, "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, Rus bankaların uluslararası finansal sistemle bağlantısının kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerinin zarara uğramasını sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Rezervlerini kullanması engellenecek

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerini yaptırımlarımızın etkisini zayıflatacak şekilde kullanmasını engelleyecek kısıtlayıcı önlemler almayı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki savaşa ve Rus hükümetinin zararlı faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara karşı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, varlıklı Rusların "altın pasaport" gibi imkanlardan faydalanarak finansal sistemlere erişimlerinin önleneceği kaydedildi.

Açıklamada, gelecek hafta, finansal yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir "transatlantik görev gücü" başlatılacağına işaret edildi.

Mal varlıkları dondurulacak

Rus hükümetine yakın yetkililer ve elitlerin yanı sıra ailelerine yönelik mal varlığı dondurma gibi yeni yaptırımlar da uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada, diğer ülkelerle görüşmelerde bulunarak bu kişilerin varlıklarını gizlemelerinin engelleneceği kaydedildi.

Açıklamada, dezenformasyona ve diğer hibrit savaş biçimlerine karşı da çeşitli tedbirler alınacağı ve bu konuda iş birliğinin artırılacağı belirtildi.

Ukrayna halkının yanında olunduğu anımsatılan açıklamada, "Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yönelik saldırısının hesabını sormak için daha fazla önlem almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | ABD Başkanı Biden: 'İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak' Son dakika haber | ABD Başkanı Biden: 'İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak' Son dakika gündem: AB dışişleri bakanları Rusya'ya yeni yaptırım, Ukrayna'ya destek için toplanacak Son dakika gündem: AB dışişleri bakanları Rusya'ya yeni yaptırım, Ukrayna'ya destek için toplanacak

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı ülkelerinden Rusya'ya sert ekonomik yaptırım hazırlığı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca
00:56 Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 02:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Batı ülkelerinden Rusya'ya sert ekonomik yaptırım hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement