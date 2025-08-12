Batısöke Çimento 2025 Hedeflerine İlerliyor - Son Dakika
Ekonomi

Batısöke Çimento 2025 Hedeflerine İlerliyor

Batısöke Çimento 2025 Hedeflerine İlerliyor
12.08.2025 13:03
Batısöke Çimento, 2025'in ilk yarısında önemli finansal artışlar kaydederek hedeflerini yükseltiyor.

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu iştiraki Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., 2025 yılı ilk yarı dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, şirketin hem satış kompozisyonunda hem de finansal göstergelerinde önemli artışlar kaydedildi. FAVÖK, yılın ilk altı ayında 271 milyon TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yaklaşık 3 puan artışla yüzde 10,4 seviyesine çıktı.

Türkiye'nin halka açık önde gelen sanayi kuruluşlarından Batısöke, yılın ilk yarısında çimento ihracat miktarını yüzde 48,29, klinker ihracat miktarını ise yüzde 25,43 oranında artırdı. İç pazarda karlılık odaklı bir strateji izleyen şirketin, bu yükselişinde başta Avrupa ve ABD olmak üzere yurt dışı pazarlardaki konumun güçlendirilmesine yönelik stratejik adımların etkili olduğu aktarıldı.

Gelir ve bilanço yapısı güçlendi

Finansal göstergelerde dikkat çekici bir ivme yakalayan şirketin, brüt kar marjı yüzde 7,5'ten yüzde 10,5'e yükselirken, FAVÖK marjı ise yüzde 8,3'ten yüzde 10,4'e çıktı. Şirket, esas faaliyet karında da anlamlı bir artış yakalayarak gelir tablosunu güçlendirdi. KAP'a yapılan açıklamaya göre, enflasyon muhasebesi uygulanmamış amortisman hariç brüt kar marjı yüzde 32, amortisman dahil brüt kar marjı yüzde 27, amortisman dahil FAVÖK marjı ise yüzde 18,8 olarak kaydedildi.

İlk yarı performansında finansal borçluluğunu yüzde 5,61 oranında azaltan Batısöke, finansman giderlerini ise yüzde 45,52 oranında düşürerek bilanço yapısını güçlendirdi. Bu performansta satış fiyatlarındaki stratejik güncellemeler, yakıt giderlerinde uygulanan etkin maliyet yönetimi, alternatif yakıt kullanımındaki yükseliş ve çimento ihracat hacmindeki artış belirleyici oldu.

"Yılı hedeflerimizin üzerinde tamamlamayı öngörüyoruz"

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, 2025 yılının ilk yarısında elde edilen sonuçların, şirketin uzun vadeli stratejileriyle uyumlu şekilde ilerlediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Yılın ilk yarısında kaydettiğimiz güçlü ihracat artışı ve finansal göstergelerdeki iyileşme, uyguladığımız stratejilerin doğruluğunu bir kez daha ortaya koydu. Stratejik dönüşüm süreciyle çimento faaliyetlerimizi tek çatı altında toplayarak daha etkin, sürdürülebilir ve karlı bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de maliyet yönetiminde disiplinli yaklaşımımızı, alternatif yakıt kullanımındaki artışı ve ihracat pazarlarındaki genişlemeyi sürdüreceğiz. 2025 yılını bütçelenen ciro, net kar ve FAVÖK hedeflerimizin üzerinde tamamlamayı öngörüyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı stratejilerimiz ve güçlü finansal yapımızla ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Candaş, Batısöke'nin Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak sadece karlılık odaklı değil; istihdamdan ihracata, sürdürülebilirlikten bölgesel kalkınmaya kadar çok yönlü sorumluluk üstlendiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

