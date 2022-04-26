Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor

26.04.2022 10:23
Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor

Batman'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen, bir çok hastalığa iyi geldiği belirtilen ve halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen uşkun bitkisi, kilosu 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Batman'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen, bir çok hastalığa iyi geldiği belirtilen ve halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen uşkun bitkisi, kilosu 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Baharın gelmesiyle birlikte Güneydoğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen ve kırsalda yaşayan birçok ailenin geçim kaynakları arasında bulunan uşkunun pazarlardaki yerini aldı. Uşkun 'un halk tarafından rağbet görmesi satıcıların yüzünü güldürdü. Topladıkları uşkunları pazarlarda kilosunu 20 liradan sattıklarını aktaran Savaş Çiftçi, bitkiye bazı yerlerde de yayla muzu denildiğini aktardı.

Tansiyon, şeker, kolesterol olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilindiğini ifade eden Çitçi, "Bunları koparabilmek için sabah erken saatlerde gece 3 gibi yola koyularak yüksek dağlara çıkıyoruz. Dönüş saatimiz tam olarak belli değil. Ne zaman kopardıysa o saate dönüşe geçiyoruz. Getirip merkezde kilosunu 20 liradan satışa sunuyoruz ama yetiştiremiyoruz. Bir bağı bir kilo atıyor. Buradaki vatandaşlar bunları alarak Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Batman ve Adana gibi illerde bulunan gurbetçilere şifa niyetine gönderiyor. Birçok hastalığa iyi geliyor" dedi. - BATMAN

Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor
Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor
Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor
Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor
Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor
Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor

YORUMLAR
500
Malatya'da korfbol grup müsabakaları başladı Malatya'da korfbol grup müsabakaları başladı Batman'da halk otobüslerine saldıran şüpheliler yakalandı Batman'da halk otobüslerine saldıran şüpheliler yakalandı

Güneydoğu Anadolu, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement