Batman'da 340 çiftçiye 137 bin 700 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Batman'da 340 çiftçiye 137 bin 700 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı

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Batman\'da 340 çiftçiye 137 bin 700 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı
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Batman'da Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi'nin 2026 uygulamasında 340 çiftçiye 137 bin 700 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı. Son 5 yılda il genelinde 2 bin 631 üreticiye 992 bin 550 kilogram sertifikalı tohum verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Batman'da hayata geçirilen Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi ile çiftçilere yönelik sertifikalı tohum desteği sürüyor. Proje kapsamında bu yıl 340 üreticiye toplam 137 bin 700 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı.

Batman'da mercimek üretimini artırmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürütülen proje kapsamında son 5 yılda önemli miktarda tohum desteği sağlandı. Bu süreçte il genelinde 2 bin 631 üreticiye, 70 bin dekar alanda ekilmek üzere toplam 992 bin 550 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Projenin 2026 yılı uygulaması kapsamında ise yaklaşık 10 bin dekar alanda mercimek üretimi yapılması hedefiyle 340 çiftçiye 137 bin 700 kilogram sertifikalı tohum teslim edildi.

Tohum dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Adnan İnanç, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Numan Nasıroğlu, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hivzullah Akdaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile projeden yararlanan çiftçiler katıldı.

Programda üreticilerle bir araya gelen yetkililer, projenin önemi ve Batman'da mercimek üretiminin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Proje ile Batman'ın tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca baklagil üretiminin yaygınlaştırılmasıyla bölge tarımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
EkonomiBatmanGüncelSon Dakika

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