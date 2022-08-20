Yılda kuruttuğu 600 ton sebzeyle 200 aileye ekmek kapısı oluyor - Son Dakika
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Yılda kuruttuğu 600 ton sebzeyle 200 aileye ekmek kapısı oluyor

20.08.2022 14:49
Yılda kuruttuğu 600 ton sebzeyle 200 aileye ekmek kapısı oluyor

Batman'da, gün içerisinde 45 dereceyi aşkın sıcaklıkta bin bir zahmet ve emeklerle hazırlanan biber, patlıcan, kabak gibi sebzeler, Türkiye'nin neredeyse dört bir yanına gönderiliyor.

Batman'da, gün içerisinde 45 dereceyi aşkın sıcaklıkta bin bir zahmet ve emeklerle hazırlanan biber, patlıcan, kabak gibi sebzeler, Türkiye'nin neredeyse dört bir yanına gönderiliyor.

Yılda yaklaşık 600 ton dolmalık biber ve patlıcanı kurutarak ülkenin dört bir yanına gönderiyor. Yaz aylarının sıcak geçtiği Batman'da kış mevsiminde tüketmek amacıyla hazırlanan ve mutfağın vazgeçilmez yiyecekleri arasında yerini alan kurutmalıklar, kadınlar için önemli bir iş imkanı oldu.

Yılda 600 ton kurutmalık ürünü tükettiğini belirten üretici Tahir Fidan, hizmetlerine her yıl 20 Haziran'da tezgahları kurup işe başladıklarını söyledi. Önceki yılar ekimleri kendilerinin yaptığını hatırlatan Fidan, "Bu yıl kendimiz ekmedik. Hayat pahalılığından dolayı gübrenin artması birde arazi bizim olmadığı için araziyi kiralıyorduk. Her şey artınca bizde ekmedik hal pazarından bu yıl aldık. Kentte ve bölge ilerden ürünlerimizi alıp Batman'a getirdik. Batman'a getirdiğimiz zamanda çalışan işçilerimizin çoğu bayandır. Patlıcan, kabak gibi ürünlerimizin işçiliklerini bazı çalışanlarımız kendi evlerinde yapıyorlar. 150 ila 200 kişiyi yanımızda istihdam ediyoruz. Önceki yılar daha çok istihdam ediyorduk. Tarlada ekim yaptığımız zaman çalışanımız daha çoktu. Bu yıl ekmediğimiz için tarlada çalışan personelimize ara verdik" dedi.

Gurbetçilerin kurutmalıkları alıp Avrupa'ya götürdüğünü aktaran Fidan, "Türkiye'nin her tarafına internet üzerinden satışlarımız bulunmaktadır. Merkezimiz İstanbul, bütün ürünlerimizi orada satıyoruz. Daha önce bu işi Aydın'da yapıyordum. 2016 yılından beri Batman'a geldim. Bu işi burada devam ediyorum. Memleketimize, insanlarımıza bir faydamız olsun diye bu iş kapısını burada devam ettiriyoruz. Yılda 500 ila 600 ton mal tüketimi yapıyoruz. İstanbul'da kurutmalıklara çok büyük bir ilgi bulunmaktadır. Batman ve İstanbul'da depolarımız bulunmakta şu an bile Batman'daki depomuza 50 bin diziye yakın kurutmalık gönderdik. Eylül ya da 15 Ekim'e kadar kurutmalıklarımızı kurutmaya devam edeceğiz. Yaptığımız iş maliyeti bizi kurtarırsa yine işimize devam etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - BATMAN

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılda kuruttuğu 600 ton sebzeyle 200 aileye ekmek kapısı oluyor - Son Dakika

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