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Ekonomi

Batman'da Lastiklere Vida Saplandı

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Batman'dan Diyarbakır'a giden sürücünün lastiklerine toplam 17 vida saplandı. Oto lastikçiler şokta.

07.10.2024 14:49
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Batman'dan Diyarbakır'a giden sürücünün araç lastiğine 17 vida saplandı

Seyir halindeki otomobilin sağ tekerine 12, sol tekerine 5 vida saplandı

Batman'da sürücülere vida şoku: Bazı araçlara 34 vida saplandı

BATMAN - Batman'dan Diyarbakır'a giden sürücünün otomobilinin tekerine 17 vida saplandı.

Batman'dan Diyarbakır'a şahsi otomobili ile giden Kenan Burul, kent çıkışına geldiğinde otomobil ekranında lastiğin hava eksik uyarısı vermesi üzerine aracını yol kenarına çekerek kontrol etti.

Araç lastiklerini kontrol eden Burul, tekerlere çok sayıda vidanın saplandığını gördü. Burul, otomobilini getirdiği oto lastikçide başka araçlarda aynı durumun yaşandığını öğrendi.

Kenan Burul, İHA muhabirine, aracının lastiğine 34 değil, daha az vida girdiğini söyledi. Bu durumun düşmanının da başına gelmesini istemediğini dile getiren Burul, "Batman'dan Diyarbakır'a gidiyordum ancak araç lastiğimin havasının indiğini gördüm. Hava vurarak sanayiye geldim. Sağ lastiğe 12, sol lastiğe ise 5 olmak üzere toplam 17 vida girdiğini gördüm" dedi.

Oto lastik tamircisi Selman Büyük ise, güne yeni bir vaka ile başladıklarını ifade ederek, "Araç lastiklerinde sayısız vidalarla karşılaştık. Belli ki bilerek yapılmış. Müşterilerimizin çoğu bu durumdan şikayetçi. Her lastikte 7-8, bazılarında 20 civarı vida saplanmış durumda. Lastikçi arkadaşlarımız Whatsapp gruplarında da paylaşmış, hepimiz şoktayız" şeklinde konuştu.

Batman\'da Lastiklere Vida Saplandı
Kaynak: İHA

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