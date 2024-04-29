Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yerli GAK sığır ırkının korunması ve ıslahı programı kapsamında desteklemeleri ödedi - Son Dakika
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Ekonomi

Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yerli GAK sığır ırkının korunması ve ıslahı programı kapsamında desteklemeleri ödedi

Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yerli GAK sığır ırkının korunması ve ıslahı programı kapsamında desteklemeleri ödedi

Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündüz, yerli GAK sığır ırkının korunması ve ıslahı programı dahilinde bulunan besicilere 2023 yılına ait desteklemelerin ödendiğini açıkladı. Program kapsamında bin 232 anaç sığır için desteklemeler yapıldı ve önümüzdeki günlerde yavru desteklemeleri de hesaplara yatırılacak. Ayrıca Kozluk ilçesi için de aynı programın uygulanması için başvurular başladı. Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, kırmızı et ve canlı hayvan ihtiyacının karşılanması için gebe düve üretim tesisleri kurmayı hedefliyor.

29.04.2024 14:00  Güncelleme: 14:07
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Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündüz; Yerli GAK Sığır ırkının korunması ve ıslahı programı dahilinde bulunan besicilere 2023 yılına ait desteklemeleri ücretlerinin dün itibariyle besicilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Yapılan desteklemeler programı dahilinde koruma altına alınan bin 232 anaç sığır için desteklemelerin yapıldığını açıklayan Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündüz, " Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile Sason ilçesinde koruma altına alınan Yerli Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) ırkı Sığırlar Islah programına dönüştürülerek 209 besicimize ait bin 232 anaç sığır için dün itibari ile 2023 yılına ait desteklemeleri hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca önümüzdeki günlerde yavru doğumlarına müteakip yavru desteklemeleri de hesaplara yatacaktır. Önümüzdeki ay Kozluk ilçesi için de aynı programın uygulanması için ön başvurular başlamıştır. Ülkemizin kırmızı et ve canlı hayvan ihtiyacının karşılanması için yerli gak ırkı ve simental ırkı gebe düve üretim merkezinin kurulması için kolları sıvadık. Yetkililer projemize destek verip tesis için yer sorununu çözerlerse birliğimizin güçlü yapısı ve öz kaynağı ile kısa zamanda Batman'a 2 ayrı gebe düve üretim tesisi kazandırmayı hedefliyoruz. Bu tesisler sayesinde bölgemizin ve ülkemizin kırmızı et ve canlı hayvan ihtiyacına büyük katkıda bulunacağımıza inanıyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yerli GAK sığır ırkının korunması ve ıslahı programı kapsamında desteklemeleri ödedi - Son Dakika

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