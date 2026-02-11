Batman Girişim Ofisi Demo Day Yapıldı - Son Dakika
Batman Girişim Ofisi Demo Day Yapıldı

11.02.2026 17:37
Boğaziçi Teknopark, Batman Girişim Ofisi'nin ilk Demo Day etkinliğini düzenledi. Girişimler projelerini sundu.

Boğaziçi Teknopark, girişimcilik ekosistemini Anadolu'ya yayma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Batman Girişim Ofisi'nin ilk "Demo Day" etkinliğini gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kurulan ve tamamen ücretsiz destek modeliyle faaliyet gösterecek ofis, teknoloji tabanlı girişimler için gelişim alanı sunuyor.

Batman Girişim Ofisi Demo Day kapsamında, Boğaziçi Teknopark bünyesinde yer almak isteyen girişimciler jüri karşısında projelerinin sunumunu gerçekleştirdi.

Etkinlikte, topraksız tarım altyapısıyla hidroponik üretim yapan "YeşilSaksı", fıstık üreticileri için yapay zeka destekli hastalık tespiti sağlayan "FatGes", yapay zeka destekli tarımsal su ve gübre israfını önlemeye odaklanan "NetFarm" projeleri tarım teknolojileri alanında öne çıktı.

Ayrıca etkinlikte, artırılmış gerçeklik destekli etkileşimli rehberlik uygulaması Voicetory, işletmelere otomatik çok kanallı iletişim çözümü sunan NowlDesk ve dijital yapı yönetim platformu DijiYapı girişimleri de sunumlarını paylaştı.

Girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin değerlendirildiği törende, başarılı bulunan projeler ödüllendirildi. Yarışmada DijiYapı birinci seçilerek 60 bin lira ödül alırken, ikincilik ödülü 40 bin lira ile FatGes'e, üçüncülük ödülü ise 20 bin lira ile YeşilSaksı girişimine verildi.

Ofisin resmi açılışının, ilerleyen süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bünyesinde sunulan tüm hizmetlerin girişimcilere ücretsiz olarak sağlanacağı ofis çatısı altında, mentörlük destekleri, eğitim programları, iş geliştirme ve ölçeklenme odaklı çalışmalar, yatırımcılarla buluşma, görüşme ve eşleştirme imkanları sunulacak.

Batman Girişim Ofisi, bu yönüyle Anadolu'da ücretsiz hizmet sunan öncü girişim ofislerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Boğaziçi Teknopark, yapı aracılığıyla yerel girişimlerin güçlendirilmesini, teknoloji üretiminin desteklenmesini ve bölgesel kalkınmaya sürdürülebilir katkı sağlanmasını hedefliyor.

"Potansiyelin coğrafyayla sınırlı olmadığına inanıyoruz"

Batman Girişim Ofisi'nin açılış etkinliğinde konuşan Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, ofisin taşıdığı stratejik öneme işaret etti.

Duran, Boğaziçi Üniversitesi'nin köklü akademik birikimini ve yenilikçi girişimcilik yaklaşımını, Batman üzerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne taşımaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduklarını ifade ederek, "Bu bölgedeki gençlerin fikirlerini yalnızca hayal aşamasında bırakmadan, güçlü akademik rehberlik, doğru iş ağları ve sürdürülebilir bir ekosistem içinde geliştirebilmelerini amaçlıyoruz. Çünkü biz, potansiyelin coğrafyayla sınırlı olmadığına inanıyoruz." diye konuştu.

Batman Girişim Ofisi'nin, girişimciler için yalnızca bir çalışma alanı değil, aynı zamanda bir buluşma noktası, üretim merkezi ve büyüme alanı olacağını dile getiren Duran, yapının hayata geçirilmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının vizyoner yaklaşımının belirleyici rol oynadığını söyledi.

Kaynak: AA

