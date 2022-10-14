Batman haber! Batman'da cevizli sucuğa rağbet büyük - Son Dakika
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Batman haber! Batman'da cevizli sucuğa rağbet büyük

14.10.2022 14:23

Edinilen Batman haberine göre Batman'da cevizli sucuğa rağbet büyük Batman'da bir haftada yarım ton cevizli sucuk satan işletme 60 bin TL gelir elde etti Bağ bozumu dönemiyle cevizli sucuklar da tezgahlarda yerini aldı Pekmez ve cevizden yapılan sucuklar kış mevsiminin vazgeçilmez tatlısı olarak büyük ilgi görüyor.

Batman'da cevizli sucuğa rağbet büyük

Batman'da bir haftada yarım ton cevizli sucuk satan işletme 60 bin TL gelir elde etti

Bağ bozumu dönemiyle cevizli sucuklar da tezgahlarda yerini aldı

BATMAN - Pekmez ve cevizden yapılan sucuklar kış mevsiminin vazgeçilmez tatlısı olarak büyük ilgi görüyor. Batman'da hizmet veren özel bir işletme, bir hafta gibi kısa bir sürede yarım ton cevizli sucuk satışı yaparak 60 bin TL gelir sağladı.

Yeni mahsul cevizli sucukların satışına başladıklarını kaydeden işletme sahibi 54 yaşındaki Abdullah Aydın, sonbahar mevsiminde yapılan cevizli sucuklara taleplerin oldukça fazla olduğunu söyledi. Aydın, bu aylarda haftada yarım ton cevizli sucuk sattıklarını belirtti. Cevizli sucukların üretimiyle alakalı konuşan Aydın, malın kaliteli olması ve hijyenik ortamda üretiminin gerçekleşmesini önemsedikleri için üretim yerine gidip yerinde inceleme yaptıklarını kaydetti.

"Şirenin nasıl yapıldığını, cevizli sucuğun nasıl batırıldığını, özellikle cevizin yerli olup olmadığına çok dikkat ediyoruz" diyen Aydın, "Hijyenik ortam bizim için ön planda. O yüzden biz bunu detaylarına kadar özellikle iniyoruz. Çünkü müşterimize ürün verdiğimiz zaman gönül rahatlığıyla vermek istiyoruz. Evimizde tüketmediğimiz ürünü müşterimize vermiyoruz. O yüzden bunun hijyenine çok dikkat ediyoruz. Şu anda yarım ton, hatta belki daha fazla satıyoruz. Kilosu şu anda 120 Türk Lirası. Ben bunu şöyle kıyaslıyorum. 1 kilogram iyi bir baklava bile 250 - 300 TL'dir. Cevizli sucuk yöremizin üzümüdür. Biz bunu değerlendirmek istiyoruz. Potansiyel var ama keşke bunu daha iyi pazarlayabilsek" dedi.

"Günde dolabı 3-4 defa doldurup boşaltıyoruz"

Yeni mahsul cevizli sucuklara ilginin oldukça fazla olduğunu ve günde 3-4 defa dolaplarını doldurup boşalttıklarını söyleyen Aydın, üretimde hangi cevizlerin kullanıldığından emin olmak için sucukları imal eden kişilere cevizleri kendilerinin verdiğini söyledi. Aydın, "Eski mahsul ceviz kullanılırsa çabuk kelebeklenir. O yüzden bunun daha sağlıklı olabilmesi için hem cevizin yerli olması lazım, hem de şirenin temiz ve taze olması gerekiyor. Şu anda bizde iki çeşit var, unlu ve unsuz. Bazıları unlu tercih ediyor. Saklama koşulu biraz daha uzun olduğu için. Biz yaklaşık 25 senedir bu sektördeyiz. Çizgimizi hiç bozmadık. Kalitemizden ödün vermedik. Belki fiyatlar bir iki kuruş daha pahalı diyebilirler ama asla kalitemize kimse laf söyleyemez. Kalitemize çok dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Abdullah Aydın, Batman, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman haber! Batman'da cevizli sucuğa rağbet büyük - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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