Batman Havalimanı Haziran Ayında 57 Bin 431 Kişiye Hizmet Verdi

Ekonomi

Batman Havalimanı, haziran ayında toplam 57 bin 431 kişiye hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nda 2024 yılı Haziran ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Batman Havalimanı'nda haziran ayında iç hat yolcu trafiği 57 bin 85, dış hat yolcu trafiği 346 oldu. Batman Havalimanı'nda haziran ayında toplamda 57 bin 431 yolcu uçtu. Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 328, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 330'a ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise haziran ayında toplamda 648 ton oldu.

2024 yılının ilk altı ayı olan ocak-haziran döneminde ise yolcu trafiği 320 bin 910, uçak trafiği bin 954, yük trafiği 3 bin 442 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN