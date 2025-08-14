Batman Sera OTB ile 1500 Kişiye İstihdam

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toplam 1100 dekarlık alanda inşa edilecek Batman Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) yüzde 75'i kadın olmak üzere toplam 1500 kişi istihdam edilecek. 2026 yılının ikinci yarısında üretime geçmeyi hedeflediğimiz Batman Sera OTB'de yılda 30 bin ton sebze üretimi yapılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tarımsal üretimi daha da güçlü hale getirecek organize tarım bölgelerinin kurulumuna büyük önem verdiklerini vurgulayarak, farklı bölge ve illerde, öncelikle bulunduğu bölgenin daha sonra da çevre ve yakın illerin ihtiyacını karşılamak üzere bitkisel ve hayvansal üretim yapılacak organize tarım bölgelerini faaliyete geçirdiklerini kaydetti. Organize tarım bölgelerini illerin tarımsal üretimine göre planladıklarının altını çizen Yumaklı, "Bir yandan bölgenin doğal kaynaklarını kullanarak temiz enerji ile doğayı korurken diğer yandan da tarımsal işletmeler ve sanayicilerimiz için altyapısı tamamlanmış tarım ve sanayi alanları hazırlıyoruz. Böylece hem tarımsal üretimin yapıldığı hem paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıyı hizmete sunmuş oluyoruz. Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimimizi artırmak üzere tesis ettiğimiz organize tarım bölgeleri ile ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunların sonuçlarını inşallah peyderpey faaliyete geçirdiğimiz organize tarım bölgeleri ile almış olacağız" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR'

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından dünyada 7'nci ülke olduğuna işaret ederek, bu başarıyı daha da yukarılara taşımak adına yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, ülkenin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımsal üretim üslerinden biri olacak Batman Sera OTB'ye tüzel kişilik kazandırdıklarını bildiren Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

"Toplam 1100 dekarlık alanda inşa edilecek Batman Sera OTB'de yüzde 75'i kadın olmak üzere toplam 1500 kişi istihdam edilecek. 2026 yılının ikinci yarısında üretime geçmeyi hedeflediğimiz Batman Sera OTB'de yılda 30 bin ton sebze üretimi yapılacak. Yani Batman ilimizde örtü altında üretilen sebze miktarının yüzde 50'si bu sera OTB'de üretilecek. Toplam yatırım tutarı 3 milyar TL olan projenin ekonomiye yıllık 1 milyar TL katkı sağlaması öngörülüyor."

Ülke genelinde devam eden OTB projeleri ile ilgili de bilgi veren Yumaklı, "Halihazırda 42 ilimizde toplam 61 OTB projesinin yatırım süreci devam ediyor. Batman Sera OTB ile birlikte bunlardan 45'ine tüzel kişilik kazandırmış olduk. Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal üretim, 24'ü bitkisel üretim (15'i jeotermal sera OTB) ve biri de su ürünleri yetiştiriciliği alanındadır. Yeni tüzel kişilik kazandırdığımız Batman Sera OTB'mizin ülkemiz, bölgemiz ve tüm milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.