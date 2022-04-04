Battalgazi Belediyesi'nden KDV indirimi denetimi - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi'nden KDV indirimi denetimi

04.04.2022 13:24
Battalgazi Belediyesi'nden KDV indirimi denetimi

Battalgazi'de sorunsuz bir Ramazan ayı geçirmesini sağlamak için tüm tedbirleri alan Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle birlikte ilçe genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde...

Battalgazi'de sorunsuz bir Ramazan ayı geçirmesini sağlamak için tüm tedbirleri alan Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle birlikte ilçe genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde denetimlerini arttırdı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde vatandaşların temiz ve kaliteli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Temel gıda ürünlerindeki KDV oranında yapılan indirimin ardından temizlik ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle birlikte denetimlerini arttıran ekipler, ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı kontrol edildi. Ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını da bakarak güncel fiyatları kayıt altına aldı.

Denetimler aralıksız sürecek

Temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indiriminin gelmesi ekiplerin dikkat ettiği konuların başında geldi. Deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil ve ıslak mendil gibi temizlik ürünlerinin kasa fişlerini inceleyerek yüzde 10'luk indirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyen ekipler, 1 Nisan itibariyle uygulamaya konulan KDV indiriminin etiketlere yansıyıp yansımaması noktasında ilçe genelinde titiz bir incelemede bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, vatandaşın haklarının korunması için her türlü çalışmayı yaptıklarını vurgulayan Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı, ekiplerin vatandaşların haksızlığa uğramamasını gözeterek yaptığı denetimlere Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti. - MALATYA

Battalgazi Belediyesi'nden KDV indirimi denetimi
Battalgazi Belediyesi'nden KDV indirimi denetimi
Battalgazi Belediyesi'nden KDV indirimi denetimi

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Battalgazi, Ramazan, Malatya, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Battalgazi Belediyesi'nden KDV indirimi denetimi - Son Dakika


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