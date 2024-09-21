Battalgazi'de Muz Üretimi İçin Yeni Sera Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Battalgazi'de Muz Üretimi İçin Yeni Sera Kuruldu

Battalgazi\'de Muz Üretimi İçin Yeni Sera Kuruldu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kadıçayırı Mahallesi'nde muz üretimi yapılan serayı ziyaret ederek, yerel girişimcileri tebrik etti ve tarımsal üretimdeki yeni fırsatlara dikkat çekti.

21.09.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kadıçayırı Mahallesi'nde muz üretimi yapılan serayı ziyaret etti. Taşkın, fidancılık girişimiyle öne çıkan Nurettin Çarpıcı ve Aziz Haliloğlu kardeşleri tebrik etti.

Battalgazi'de tarımsal üretim yeni boyutlara taşınıyor. Kadıçayırı Mahallesi'nde muz üretimine başlanan sera alanını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölgedeki bu önemli girişime dikkat çekti. Nur Fidancılık tarafından gerçekleştirilen üretimi yerinde inceleyen Taşkın, muz gibi tropikal bir meyvenin Battalgazi'de yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, girişimciler Nurettin Çarpıcı ve Aziz Haliloğlu'nu tebrik etti.

Antalya gibi bölgelerde yoğun olarak yetiştirilen muz, artık Battalgazi'nin Kadıçayırı Mahallesi'nde de toprakla buluşuyor. Yerel tarımsal kalkınmaya katkı sağlayan yeni üretim modeli, bölgenin iklim koşullarına uyumlu hale getirilen sera teknolojileriyle hayata geçirildi. Belediye Başkanı Taşkın, bu girişimin hem ekonomik hem de tarımsal çeşitlilik açısından Battalgazi'ye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ziyaret esnasında, çiftçilerle sohbet eden Taşkın, başarı dileklerini ileterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Tarımsal üretimde yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla yerel girişimcileri destekleyen Battalgazi Belediyesi, bu tür projelerin yaygınlaşması için teşviklerde bulunmayı sürdürüyor. Muz üretimi gibi yenilikçi uygulamaların bölge halkı için de ilham kaynağı olacağına dikkat çeken Taşkın, Battalgazi'nin tarımsal potansiyelini daha da artırmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Battalgazi'de Muz Üretimi İçin Yeni Sera Kuruldu - Son Dakika

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