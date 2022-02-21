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Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor - Son Dakika

Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

21.02.2022 14:43
Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

Kentsel dönüşüm projesiyle değişen ve gelişen Malatya Battalgazi'de dönüşümün sürdüğü Şehit Fevzi Mahallesindeki inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kentsel dönüşüm projesiyle değişen ve gelişen Malatya Battalgazi'de dönüşümün sürdüğü Şehit Fevzi Mahallesindeki inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yapılacağı 110 dönümlük alanda inşası süren blokların hızlı yükselişi, mahalle sakinlerini de heyecanlandırıyor.

Modern ve planlı kentleşmeyle Battalgazi'yi bölgenin markası haline getirmeyi hedefleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in büyük gayretleriyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılının Ekim ayında yapımına başlanılan Şehit Fevzi Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yapılacağı Şehit Fevzi Mahallesindeki 110 dönümlük alanda bloklar yükselmeye devam ederken, hak sahipleri modern konutlarında oturmak için gün sayıyor. Yapıların hızlı yükselişi mahalle sakinlerini heyecanlandırırken, dönüşümün devam ettiği alanın hemen yan kısmına Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacak olan Derme Deresi düzenleme projesi ile hem mahalle cazibe merkezi haline gelecek hem de Battalgazi'nin çehresi değişecek. Gelecek projeksiyonu kapsamında ilçenin dizaynını kolaylaştıracak dönüşüm projelerine büyük önem veren ve Battalgazi'de çok sayıda yatırım projesini hayata geçiren Başkan Güder, dönüşümün Battalgazi'ye örnek olacağını belirtti.

"Gıpta ile bakılan bir dönüşüm çalışması yapılıyor"

Gıpta ile bakılacak bir projenin Battalgazi'de devam ettiğini ve konutların hızla yükseldiğini belirten Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, "Bugüne kadar çevreyolunun altı çarpık yapılaşma ve depreme dayanıksız evler ile anılıyordu. 2019 yılında göreve gelen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder bir çalışma yaptı. Çalışmalar depremle birlikte hız kazandı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ında olurlarıyla mahallemizin bir bölümü riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm başlamadan önce tabi bu işe karşı çıkanlar ve endişeleri olanlar vardı. Zamanla bu düşüncelerinin gereksiz olduğunu anladılar. Şehit Fevzi mahallemizin üzerine kentsel dönüşüm ile güneş açtı. Ekim ayında başlayan dönüşümde binalar yükselmeye başladı, mahallemizin her geçen gün çehresi değişiyor. Çevreyolu tabiri artık ortadan kalkıyor. Yüklenici firma profesyonel bir çalışma yapıyor. Bu dönüşüm alışılagelmiş bir dönüşüm değil, bölgeye örnek olacak bir kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Dönüşüme şahit olan hak sahipleri şuanda iyi ki dönüşümün yapıldığını bizlere iletiyor. Bizlerde her zaman diğer mahallelere gıpta ile bakıyorduk ama şimdi o mahalleler bize gıpta ile bakacak. Tek temennimiz kısa sürede dönüşümün tamamlanması ve evlerin hak sahiplerine teslim edilmesidir. İnşallah başkanımızın gayretleriyle bu dönüşüm etap etap devam eder. Kentsel dönüşümde elini taşın altına değil gövdesini koyan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor
Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor
Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

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Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle 'Sıfır Atık Kütüphanesi' oluşturdu Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti

geri dönüşüm, Osman Güder, Malatya, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor - Son Dakika Ekonomi


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