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Battaniyeyle başladıkları üretimde onlarca ülkede bebekleri giydiriyorlar - Son Dakika

Battaniyeyle başladıkları üretimde onlarca ülkede bebekleri giydiriyorlar

31.12.2021 11:36
Battaniyeyle başladıkları üretimde onlarca ülkede bebekleri giydiriyorlar

Bursa'da 25 yıl önce bebek battaniyesiyle üretime başlayan tekstil firması, zamanla 50 ülkeye ihracat yapan bir kuruluşa dönüştü.

Bursa'da 25 yıl önce bebek battaniyesiyle üretime başlayan tekstil firması, zamanla 50 ülkeye ihracat yapan bir kuruluşa dönüştü.

Yıllar geçtikçe kapasitesini artıran firma, şimdi 5 bin metrekare üretim alanı ve 200 çalışanıyla Türkiye'deki onlarca ilin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, İran, İsrail, Libya ve Moldova'nın da aralarında yer aldığı ülkelere çoraptan tuluma, zıbından şapka, eldiven gibi aksesuarlar gönderiyor.

Bebetto firmasının kurucusu Mesut Okyay, AA muhabirine, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde 8 yıl tezgahtarlık yaptıktan sonra 1996'da aile şirketi olarak kardeşleriyle ilk etapta sadece bebek battaniyesi ürettiklerini söyledi.

Bu ürünün, tuluma dönüşen bir özelliğinin olduğunu belirten Okyay, "3-5 yıl hızlı bir şekilde bunu yaptık. Ürün taklit edilene kadar zaten biz belli bir yol aldık. Daha sonra ise müşteri talepleri doğrultusunda ürün gamımızı çoğaltarak bugünlere geldik." dedi.

Okyay, devam eden yıllarda ihracat potansiyellerinin arttığını vurguladı.

Bugün müşterilerine sezonda 400-500 model ürün sunduklarını aktaran Okyay, "Yüzde 75-80 yurt dışı ağırlıklı bir pazarımız var. Yüzde 25 civarında da yurt içi müşterimiz var. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Buradan direkt 50 ülkeye ihracatımız var." ifadesini kullandı.

"Bütün süreçler bir otomobil üretmekle aynı, eşit şartlardadır"

Okyay, bebe tekstili üretiminin kolay olmadığını dile getirdi.

Ürünlerin çok aşamalı bir süreçten geçerek son halini aldığına değinen Okyay, şöyle devam etti:

"Geçen gün makine sektöründen bir dostumuz geldi, 'Neler yapıyorsun?' dedi. Yaptığımız işin ismi belki çok küçük, belki yeni doğan ama süreçleri ben dostuma anlattım, 1-2 saate yakın hasbihalimiz oldu. Süreçlerin sonuna geldiğimizde, 'Sizin otomotivden bir farkınız yok, ha otomobil üretmişsiniz, ha bir bebek tulumu üretmişsiniz' dedi. Aynı şekilde bir ürünün üretilmesi, belki kullanılan adet ve parçaların çokluğuyla değişebilir ama bütün süreçler bir otomobil üretmekle aynı, eşit şartlardadır. Bu süreçleri ne kadar iyi ve sağlıklı takip edebilirsek o kadar sağlıklı neticeler alırız diye düşünüyorum, alıyoruz da."

Mesut Okyay, bebe tekstil firmalarının çoğunlukla bulunduğu Vişne Caddesi'nin ticari anlamda Bursa için yükselen bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Uzun yıllar ihracatı İstanbul Laleli'deki mağazaları aracılığıyla yaptıklarını ancak bu iş yerini bir süre önce kapattıklarını bildiren Okyay, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar ticaret yaptık fakat son yıllarda bölgedeki bebek çocuk konfeksiyon sektörünün doğal olarak kümelenmesi neticesinde bir bölge oluştu. Müşteri de her zaman 'Ben malımı üreticiden alayım, aracıları kaldırayım' ister. Vişne Caddesi de böyle bir yer. Dünyada aynı binada üretim varken alt katında showroomunda kendi ürünlerini dünyadaki satıcılarla buluşturduğu için müşteri buraya teveccüh etti. Bu anlamda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının büyük katkıları var. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projeleriyle müşterilerimizle buluşuyoruz. Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği ile de ortak hareket etmenin zeminini oluşturuyoruz. Böylece sektör olarak güzel kazanımlar elde ediyoruz. Bu anlamda hem Bursa hem bölgemiz dünya çapında hakkıyla temsil edilmiş, tanıtılmış oldu. İnşallah bunun kadrini kıymetini bilirsek, nasıl İstanbul'da bir Laleli ticaret bölgesi varsa, burada da aynı şekilde Vişne ticaret bölgesi olacaktır."

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Otomobil, İhracat, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Battaniyeyle başladıkları üretimde onlarca ülkede bebekleri giydiriyorlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Battaniyeyle başladıkları üretimde onlarca ülkede bebekleri giydiriyorlar - Son Dakika
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